"Пробивщики", передавшие Навальному данные для расследований, получили сроки

Центральный суд Тулы приговорил к реальным срокам трех обвиняемых по делу о передаче сведений о сотрудниках ФСБ политику Алексею Навальному, который использовал их для своих расследований, в том числе о его отравлении "Новичком".

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Суд назначил четыре года колонии строгого режима сооснователю частного детективного агентства "Лекс Гранд" Александру Зеленцову — основному фигуранту дела. Об этом сообщил телеканал RT со ссылкой на одного из адвокатов обвиняемых. Еще двое обвиняемых Петр Катков и Игорь Зайцев получили по два года с отбыванием наказания в колонии-поселении. Обоих оштрафовали на 90 тысяч рублей.

"Суд установил, что подсудимые оказывали за вознаграждение услуги по незаконному предоставлению информации о входящих и об исходящих телефонных, интернет и иных соединениях между абонентами или абонентскими устройствами пользователей связи (дате, времени, продолжительности соединений, номерах абонентов, других данных, позволяющих идентифицировать абонентов), адресах их нахождения и используемых средствах связи", — говорится в сообщении на сайте суда.

При этом подсудимые предоставляли поддельные судебные постановления, а также использовали поддельные служебные удостоверения сотрудников органов внутренних дел, сообщает суд.

Из сообщения также следует, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке. Это означает, что обвиняемые пошли на сделку со следствием и признали вину.

Что узнали СМИ

О задержании Зеленцова, Каткова и Зайцева в ноябре прошлого года сообщил ТАСС. Они за деньги искали личные данные, которые Навальный и его соратники использовали в своих расследованиях, рассказал собеседник агентства.

"Они занимались тем, что с помощью "темного интернета" (Darknet) искали клиентов, которым необходимо получить телефон, адрес или иные личные данные того или иного человека и оказывали ему за деньги соответствующую услугу. Для этого они пользовались в том числе и поддельными документами сотрудников полиции. Некоторые сведения, которые были добыты задержанными, были использованы Навальным для одного из его расследований", — говорил источник ТАСС.

По его версии, Катков, Зайцев и Зеленцов не знали, что одним из их клиентов стал Навальный.

Тогда же в Басманном суде Москвы сообщили, что Катков, Зеленцов и Зайцев отправлены под домашний арест. Всем троим были предъявлены обвинения по ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот поддельных документов) и ст. 138 УК РФ (нарушение тайны переписки или телефонных переговоров). Суд в Туле признал всех троих виновными по этим статьям.

Телеграм-канал Baza рассказывал, что "пробивом" телефонных номеров занималось детективное агентство "Лекс Гранд". По данным ТАСС, его создал один из обвиняемых. Baza пишет, что агентство открыли Катков и Зеленцов. Как сообщал RT, Зеленцов был этапирован в Тулу из Екатеринбурга, где отбывал наказание по аналогичному делу.

Тогда же в ноябре издания Bellingcat и The Insider (оба признаны в России СМИ, выполняющими функции "иностранного агента") сообщили, что получили документы, которые могут относиться к делу о продаже данных "пробива", использованных в том числе в расследовании об отравлении Навального.

Издания ссылались на постановление, якобы подписанное начальником управления собственной безопасности ФСБ генерал-лейтенантом Алексеем Вертяшкиным, в котором говорится, что 14 декабря 2020 года в СМИ были опубликованы фотографии и данные сотрудников ФСБ , "якобы причастных к т. н. "отравлению" российского общественного и политического деятеля Навального А. А".

Данные о личностях сотрудников и детализация их звонков, согласно документу, были добыты "путем незаконного получения сведений в телекоммуникационных компаниях МТС и "Мегафон" с помощью поддельных запросов полиции и судебных постановлений.

Издания также цитировали материалы дела, из которых следовало, что данные путем подделки постановлений получили Зайцев, Зеленцов и Катков. По данным журналистов, Зайцев работал ранее фитнес-тренером в Балашихе, а Зеленцов познакомился с ним во время персональных тренировок.

14 декабря 2020 года Bellingcat совместно с The Insider, Der Spiegel и Си-эн-эн опубликовали расследование, в котором утверждалось, что к отравлению Навального могли быть причастны сотрудники ФСБ, которые следили за политиком около четырех лет.

Журналисты проанализировали данные звонков, информацию о полетах и сверили эту информацию с базами данных. На основании полученных сведений они выяснили, что как минимум восемь оперативников, предположительно работающих в Институте криминалистики ФСБ, находились в тесном контакте с Навальным и в разное время следили за ним, в том числе за несколько дней и часов до отравления политика.

По мнению Bellingcat и The Insider, возбудив уголовное дело, ФСБ и СКР подтвердили, что ранее опубликованные ими детализации звонков достоверны и получены "не от американских спецслужб, как об этом говорил [президент России Владимир] Путин на пресс-конференции в декабре [2020 года], а от российских операторов, в том числе по требованию фитнес-тренера с фальшивой корочкой сотрудника МВД".

Кто такие "пробивщики"

Статью 138 УК РФ часто используют для наказания "пробивщиков", а нелегальный рынок "онлайн-пробива" в России хорошо развит.

За сравнительно небольшие деньги можно получить данные о перемещениях по городу по сигналу мобильного, детализацию телефонных разговоров, кодовое слово от банковской карты или информацию обо всех ранее выданных внутренних и заграничных паспортах (включая фотографии).

Ежегодно в России выносится более десятка приговоров в отношении рядовых сотрудников государственных органов, сотовых операторов и банков, которые за деньги выполняли заказы посредников с нелегальных форумов.

"В деньгах этот рынок оценить сложно, однако по количеству предложений рынок выглядит довольно масштабно. Дефицита в данных нет", — говорил Би-би-си владелец телеграм-канала "Утечки информации" Ашот Оганесян.