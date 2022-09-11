Пробки в Вильнюсе: такси и электромобилям запрещают использовать полосы "А"

С наступлением осени на дорогах Вильнюса стали образовываться большие заторы и пробки. Водители такси и электромобилей отмечают, что не могут, как прежде, ездить по полосам "А", предназначенным для общественного транспорта.

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На различных улицах Вильнюса с полос "A" убирают дополнительные знаки, которые прежде разрешали движение такси и электромобилей. Муниципалитет отмечает, что такие решения приняты из-за изменений ПДД, сообщает литовский портал Delfi со ссылкой на ТВ3.

По словам таксистов, после того, как им запретили пользоваться полосами "A", страдают и клиенты, и сами предприниматели. Представитель Ассоциации компаний такси Арунас Каминскас тоже заметил, что в Вильнюсе стало меньше полос "A", по которым могут ездить такси. Например, на проспекте Конституциёс, на улицах Швитригайлос, Калварию и Укмергес.

В результате дорога бывает дольше, клиенты платят дороже. Каминскас считает, что в ПДД должны узаконить право на движение такси по полосе "А" без исключений - тогда муниципалитет не сможет заниматься самоуправством.

Жалуются на новый порядок и водители электромобилей, которые отмечают, что в Вильнюсе приоритетным транспортом становятся велосипеды, а не электромобили.

Вильнюсский муниципалитет так прокомментировать эту ситуацию для портал tv3.lt : "Министерство транспорта с 1 июня изменило ПДД и упразднило право такси и электромобилей двигаться по полосе "А". Для обеспечения гармоничной мобильности часть улиц Вильнюса станут полосами "A+", по ним смогут ездить электромобили и мотоциклы. Полосы "A" (только для общественного транспорта) останутся там, где другие виды транспорта будут мешать гармоничной мобильности".

Власти Вильнюса также отметили, что таксисты не смогут пользоваться полосами "А", поскольку это представители частного транспорта. Кроме того, упразднят знак "4+", разрешавший движение по полосе "А" автомобилю с четырьмя и более пассажирами.

"Мы не планируем разрешать такси пользоваться полосами "A+", это не общественный транспорт. Частный бизнес не связан с деятельностью муниципалитета, поэтому нехорошо выделять отдельный вид частного бизнеса", – указали в муниципалитете.

В Вильнюсе полосами "A+" могут пользоваться велосипедисты, водители мопедов, легких квадроциклов и водители-инвалиды со специальным обозначением. Если есть отдельное обозначение, то полоса "A+" разрешена также для мотоциклов и электромобилей.