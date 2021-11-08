Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в тюрьме, отказался от приема минералов и лекарств после обнародования специальной пенитенциарной службой кадров, где запечатлено, как он в тюремном медпункте принимает жизненно необходимые пищевые добавки. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

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По словам врача, политику грозит смерть

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются и ухудшаются каждый час", — заявил медик после посещения Саакашвили, отметив при этом, что состояние политика в любой момент может стать критическим.

На вопрос журналистов о том, что произойдет, если Саакашвили останется в тюрьме и не будет госпитализирован, он ответил: "Смерть".

По словам Кипшидзе, речь в данном случае идет о спасении жизни, поскольку ранее Саакашвили принимал лекарства, благодаря которым поддерживалась его жизнеспособность, а теперь из-за распространенного телекомпаниями видеоматериала отказался от них.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. В настоящее время политик находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Поскольку свое задержание экс-президент считает незаконным, а предъявляемые ему обвинения — сфальсифицированными, он объявил голодовку.