Продолжающий голодовку Саакашвили отказался от лекарств
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, продолжающий голодовку в тюрьме, отказался от приема минералов и лекарств после обнародования специальной пенитенциарной службой кадров, где запечатлено, как он в тюремном медпункте принимает жизненно необходимые пищевые добавки. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил журналистам его личный врач Николоз Кипшидзе.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам врача, политику грозит смерть

"Михаил Саакашвили отказался от лекарств, прохождения тестов и переливаний. Это трагедия. Потому что некоторые показатели ухудшаются и ухудшаются каждый час", — заявил медик после посещения Саакашвили, отметив при этом, что состояние политика в любой момент может стать критическим.

На вопрос журналистов о том, что произойдет, если Саакашвили останется в тюрьме и не будет госпитализирован, он ответил: "Смерть".

По словам Кипшидзе, речь в данном случае идет о спасении жизни, поскольку ранее Саакашвили принимал лекарства, благодаря которым поддерживалась его жизнеспособность, а теперь из-за распространенного телекомпаниями видеоматериала отказался от них.

Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. Он вернулся на родину впервые за восемь лет в преддверии муниципальных выборов. В настоящее время политик находится в тюрьме в городе Рустави. В Грузии на него заведено несколько уголовных дел. Поскольку свое задержание экс-президент считает незаконным, а предъявляемые ему обвинения — сфальсифицированными, он объявил голодовку.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

Deutsche Welle

Sharing Options

0

Source

Deutsche Welle

Tags

Грузия Михаил Саакашвили
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Сколько денег можно сэкономить, подписывая документы электронным способом?
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой