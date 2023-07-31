"Проект" выпустил расследование о том, как олигархи зарабатывают на армии РФ. Один из героев — Петр Авен

Подавляющее большинство российских миллиардеров за полтора года так и не выступили с публичным осуждением полномасштабного российского вторжения в Украину. Впрочем, и "за" многие из них не высказываются, предпочитая хранить молчание, которое иногда прерывают лишь просьбами о снятии санкций или жалобами на жизнь. При этом богатейшие россияне за прошедшие годы заработали на оборонных контрактах сотни миллионов евро, следует из расследования издания "Проект". В материале встречается и имя гражданина Латвии, совладельца "Альфа-банка" Петра Авена — он прокомментировал публикацию специально для Delfi.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Журналисты проанализировали публичные государственные контракты между компаниями, которые полностью или частично принадлежат лидерам довоенного рейтинга Forbes, и оборонными заводами, структурами Минобороны РФ и Росгвардии с 2014 по 2023 год.

Выяснилось, что из 200 крупнейших российских бизнесменов по версии Forbes по меньшей мере 81 открыто участвовал в снабжении армии РФ и сотрудничал с военно-промышленным комплексом (ВПК). Общий объем обнаруженных контрактов составил не менее 220 млрд рублей (около 3 млрд евро; здесь и далее суммы переведены по среднему курсу за 2021 год). При этом 34 миллиардера не включены в санкционные списки ЕС, США, Великобритании, Канады и других стран-союзниц Киева, ограничения на них наложены только правительством Украины.

"Проект" подчеркивает, что с 2017 года предприятия ВПК и военные структуры РФ получили возможность засекречивать свои закупки, поэтому реальные масштабы взаимодействия между ними и компаниями богатейших российских бизнесменов могут быть значительно больше.

Как олигархи зарабатывают на самолетах и патронах: несколько примеров

До начала большой войны российский список Forbes возглавлял Алексей Мордашов, владелец "Северстали". Связанные с ним юрлица, выяснили журналисты, заключили контракты со структурами Минобороны РФ и предприятиями ВПК на сумму более 3,2 млрд рублей (43,6 млн евро). Компании Мордашова поставляют различные виды стали для производства бронетранспортеров, РСЗО, боевых кораблей и других видов вооружения.

Немало заработали на сотрудничестве с российской армией и другие металлурги. Так, компании, полностью или частично принадлежащие председателю совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктору Рашникову, за последние несколько лет получили госконтракты на 15,4 млрд рублей (209,5 млн евро). Среди заказчиков — судостроительные верфи и патронные заводы.

Компании, аффилированные с экс-президентом "Лукойла" Вагитом Алекперовым и крупным акционером нефтяного гиганта Леонидом Федуном, заработали на военных госконтрактах 6,3 млрд рублей (85,5 млн евро). Основная статья доходов — поставка топлива для нужд Минобороны.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Контракты на 4,3 млрд рублей (58,4 млн евро) достались юрлицам, входящим или близким к группе En+ Олега Дерипаски. В отличие от многих других участников списка Forbes, он сам владеет оборонным предприятием — "Военно-промышленной компанией", производящей бронированные автомобили и бронетранспортеры. Еще одна компания Дерипаски продает алюминий, из которого делают боевые самолеты и вертолеты, а также баллистические ракеты.

Газовый гигант "Новатэк" и нефтехимическая компания "Сибур" Леонида Михельсона после начала полномасштабного вторжения получили доли западных компаний в совместных проектах. До начала большой войны на поставках стирола, диэтиленгликоля, бутилакрилата и газа компании Михельсона и его давнего партнера, друга Путина Геннадия Тимченко, заработали 2,66 млрд рублей (36,1 млн евро).

Петр Авен: кредиты и страхование

Среди бизнесменов, ставших героями расследования "Проекта", — совладелец и бывший член совета директоров "Альфа-банка", акционер инвестиционной компании LetterOne и гражданин Латвии Петр Авен. Общую стоимость контрактов, которые связанные с ним компании заключили с ВПК, Минобороны РФ и Росгвардией, журналисты оценили как минимум в 1,13 млрд рублей (15,3 млн евро).

Как выяснил "Проект", с 2014 года "Альфа-банк" выдавал кредиты нескольким российским оборонным предприятиям, в том числе заводу "Полет" (производит авиационное оборудование), "Оборонстрою" (строит объекты Минобороны) и НПО "Искра" (производит двигатели для ракетных комплексов).

В 2018 году банк заявил, что прекратит сотрудничать с теми предприятиями, которые попали под санкции, но продолжил кредитовать заводы, избежавшие ограничений. Среди них был Казанский завод точного машиностроения, который изготавливает детали для противотанковых и противопехотных мин, а также взрыватели для осколочно-фугасных снарядов.

Еще один кредит, выданный Тульскому патронному заводу, был возвращен уже после начала полномасштабной войны, в декабре 2022 года. До сих пор не погасил долг перед "Альфа-банком" Уральский оптико-механический завод, который производит, в том числе, оборудование для военных самолетов и вертолетов. Спустя три месяца после начала большой войны финансовая организация также выделила деньги Оренбургскому спиртзаводу, который поставляет этиловый спирт нескольким предприятиям ВПК.

"Альфа-Страхование" на протяжении многих лет сотрудничает с Росгвардией (об этом ранее рассказывало украинское издание "Схемы") и Минобороны РФ. "Проект" обнаружил 33 войсковые части и 15 оборонных предприятий, которые пользовались услугами страховой компании после 2014 года, причем несколько контрактов были заключены в последние полтора года.

Пресс-служба "Альфа-банка" в комментарии "Проекту" подчеркнула, что не сотрудничает с предприятиями, занимающимися производством исключительно военных товаров. Кредит для Тульского патронного завода, отметили в банке, был выдан на производство спортивных и охотничьих патронов, а отношения между двумя юрлицами прекратились в марте 2022 года. Отказать в предоставлении ряда страховых услуг, по словам представителя "Альфа-банка", организация не может по российским законам, а договоры остальных типов с войсковыми частями и ВПК компания не заключает.

Авторы расследования отмечают, что как минимум часть утверждений из этого ответа вызывает вопросы. Например, по российским законам "Альфа-Страхование" действительно не может отказать в полисе обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) физическим лицам, однако соответствующие контракты со структурами Минобороны и ВПК компания заключала после открытых аукционов, в которых "могла, как минимум, не принимать участия". Кроме того, несколько договоров было заключено на оказание услуг добровольного медицинского страхования сотрудников оборонных предприятий, в том числе концерна "Калашников".

Портал Delfi запросил комментарий у самого Петра Авена: как он оценивает, оказывалась ли с его стороны помощь российскому ВПК и почему на вопрос об отношении к российской агрессии против Украины, который направил всем героям текста "Проект", ответила только пресс-служба Дерипаски, но не совладельца "Альфа-групп"?

"К сделанным ранее заявлениям "Альфа-банка" и "Альфа-Страхования" могу добавить только то, что я и мой партнер Михаил Фридман уехали из России на следующий день после начала войны, и тогда же вышли из всех органов управления упомянутых компаний", — сообщил бизнесмен.