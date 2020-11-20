Прогноз: за сутки в Литве могут выявить свыше 2200 случаев заражения Covid-19

За минувшие сутки в Литве подтверждено свыше 2,2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, сообщил в пятницу Департамент статистики.

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Более подробную информацию в полдень предоставит Министерство здравоохранения.

По данным Департамента статистики, за сутки выявлено 2 270 случаев заражения — это самый высокий показатель заражений с сутки.

В целом с началом пандемии в Литве установлено свыше 40 000 случаев заражения коронавирусом, 10 000 из них — выздоровели.

В целом от коронавируса в Литве скончался 341 человек.