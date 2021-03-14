Проигранная дуэль? Британские танки не ровня российским, говорят депутаты в Лондоне

Комитет британского парламента по обороне предупредил, что в случае вооруженного конфликта войска России могут получить значительное превосходство над вооруженными силами Великобритании в огневой мощи и современной бронетехнике.

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Британские депутаты, составившие доклад о состоянии тяжелых вооружений под говорящим за себя названием "Устаревшие и уступающие по огневой силе", резко критикуют попытки правительства страны модернизировать свою боевую бронетехнику.

По мнению авторов доклада, возможная "артиллерийская дуэль" между британскими и российскими дивизионами "вероятнее всего, закончится определенной победой одной из сторон — и совсем не обязательно, что преимущество будет на стороне британской армии".

Летом прошлого года британская пресса писала, что вооруженные силы Великобритании могут и вовсе отказаться от танков, чтобы сосредоточиться на современном вооружении.

В 1990-е годы вооруженные силы Великобритании располагали около 1200 танков, но сегодня их число составляет только 227, сказано в документе. Там также утверждается, что британская бронетехника значительно устарела и "отстает от мощностей наших союзников и потенциальных противников". Одним из основных потенциальных противников британские депутаты называют Россию.

Уроки конфликта на Украине

По мнению авторов доклада, если в течение ближайших нескольких лет британским войскам придется вступить в конфликт с российскими силами, "они будут вынуждены бесславно сражаться при помощи устаревающих или даже окончательно устаревших бронемашин, большинство из которых были сделаны по меньшей мере 30 лет назад или больше".

Депутаты призывают министерство обороны срочно восполнить пробелы в британских артиллерийских подразделениях, противовоздушной обороне и возможностях по борьбе с беспилотниками. При этом они напоминают, что Россия в последние годы активно вкладывала средства в современные ракетные артиллерийские системы, которые определили ее быстрые победы в конфликте на Украине в 2014 году.

Россия всегда отрицала свое участие в войне на востоке Украины, однако украинские власти и представители западных стран утверждают, что Москва прямо и косвенно поддерживает сепаратистов в Донецкой и Луганской областях.

"Глубокое и последовательное разрушение нашего военного потенциала вызвано несколькими факторами, в том числе бюрократической волокитой, военной нерешительностью, финансовой бесхозяйственностью и общим бессилием", — сказал глава комитета Палаты общин по обороне Тобиас Эллвуд.

"Последствия для нашей способности отвечать на угрозы противников будут очень серьезными и, возможно, разрушительными, — считает Эллвуд. — В ходе конфликта квалифицированные сотрудники и сотрудницы нашей армии поймут, что их силы с противником не равны, что им приходится полагаться на устаревшие и отжившие свое бронемашины. Правительство должно понимать, что такие ошибки чреваты человеческими жертвами".

Модернизация армии в обмен на сокращение

Осенью прошлого года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство намерено добиваться масштабной модернизации армии и использовать больше современных технологий. Глава кабинета также объявил, что военный бюджет страны в течение следующих четырех лет получит дополнительно 16,5 млрд фунтов.

Вместе с тем, как сообщает корреспондент Би-би-си по вопросам обороны Джонатан Бил, правительство также рассматривает возможность дальнейшего сокращения численности вооруженных сил — речь, возможно, пойдет об увольнении до 10 тыс. военнослужащих.

Сейчас размеры британской армии и так самые низкие за последние 400 лет — в ее рядах служат 82 тыс. человек.

Во вторник на следующей неделе Борис Джонсон представит масштабный доклад о стратегии страны в области внешней политики, обороны, безопасности и развития. Его называют самым важным подобным документом после окончания холодной войны.

В воскресенье британская газета Sunday Times сообщила со ссылкой на свои источники (требуется подписка), что в докладе правительства, который обнародуют во вторник, Россия будет названа враждебным государством. По данным издания, второй представляющей угрозу для Великобритании страной назовут Китай, однако он будет охарактеризован в основном как коммерческий конкурент. Независимого подтверждения сведений Sunday Times пока нет.

Как сказано в публикации, доклад описывает угрозу со стороны России как "самую серьезную со стороны какого-либо государства". Причиной этого называются многочисленные попытки России вторгнуться в морское и воздушное пространство Британии и "ее желание прибегать к санкционированным государством убийствам диссидентов на британской земле".

Журналисты Sunday Times цитируют неназванного высокопоставленного чиновника в правительстве, по словам которого "главная угроза Великобритании исходит от России". "Это есть в документе. Подобными словами о Китае не говорится. Китай — это конкурент, который пытается украсть нашу интеллектуальную собственность и он угрожает нашей экономической безопасности. Но это нельзя сравнить с тем, что случилось в Солсбери", — сказал источник газеты, имея в виду отравление бывшего сотрудника российских спецслужб Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Еще один источник сказал Sunday Times: "Россия — это враждебное государство. Китай — глобальный вызов. В случае Китая подход будет таким — мы должны конкурировать там, где это возможно, и противодействовать, когда необходимо".

Ожидается, что в оборонной стратегии правительство сделает упор на развитие современных технологий, таких как роботы и автономные системы, а также борьбу с новыми угрозами в киберпространстве и космосе.

В ответ на появление доклада "Устаревшие и уступающие по огневой силе" официальный представитель министерства обороны Великобритании заявил: "Мы благодарим комитет по обороне за этот доклад и соглашаемся с его рекомендациями, продолжая совершенствовать управление нашими сложными и масштабными программами по военному оборудованию".

Военное ведомство также обещает, что повышение бюджета позволит ему создать "обновленные, цифровые и объединенные в сеть бронетанковые силы, способные ответить на будущие угрозы".

Анализ



Джонатан Бил, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны

В документе об оборонной стратегии, который вскоре опубликует правительство, содержатся обещания трансформировать и модернизировать британские вооруженные силы, чтобы они были готовы к войнам будущего.

Но в своем докладе депутаты задают серьезные вопросы о том, способно ли на это министерство обороны в действительности.

Документ описывает попытки министерства обороны и в особенности британской армии модернизировать свою устаревающую бронетехнику как "удручающую череду бюрократической волокиты, военной нерешительности, финансовой бесхозяйственности и общего бессилия". Без какого-либо видимого результата были разбазарены сотни миллионов фунтов.

В результате британская армия осталась с танками и бронемашинами, значительно уступающими противникам, таким как Россия, — как по числу, так и по мощи.

Чтобы модернизировать свои танковые подразделения, армии придется значительно сократить свою численность. Некоторые программы, например, обновление сотен британских боевых машин пехоты "Уорриор", по всей вероятности, будут полностью отменены.

Министерство обороны обещает "обновленные, цифровые и объединенные в сеть бронетанковые силы, способные ответить на будущие угрозы".

Но депутаты в этом не слишком уверены. Они предупреждают, что армия "рискует оказаться оголенной" с точки зрения бронетехники "в то время как ее продолжат кормить обещаниями о технически продвинутом будущем".