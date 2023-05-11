Проигравшая выборы премьер-министр Финляндии Санна Марин разводится с мужем

Уходящий премьер-министр Финляндии Санна Марин и ее муж Маркус Райкконен подали на развод после почти двух десятилетий совместной жизни.

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"Мы благодарны судьбе за 19 лет совместной жизни и за нашу любимую дочь", — написала Марин в Instagram в среду.

Пара поженилась в 2020 году, в то время, когда премьер-министр руководила мерами по борьбе с пандемией. Их дочери пять лет.

В сообщении в своем аккаунте в Instagram Марин отметила, что они с бывшим мужем по-прежнему близкие друзья.

Райконен — бывший футболист и бизнесмен. Они поженились в официальной резиденции премьер-министра Финляндии, вилле Кесяранта. На свадьбе присутствовали 40 гостей, в основном, друзья и родственники.

В сообщении о предстоящем разводе Марин добавила, что они "продолжат проводить время вместе — и как семья, и друг с другом".

Санна Марин вскоре покинет свой пост: в апреле ее правоцентристская партия проиграла на всеобщих выборах, хотя и с минимальным отрывом.

Четыре года назад 37-летняя Санна Марин стала самым молодым премьер-министром в мире. На недавних выборах она проиграла партии Национальная коалиция, возглавляемой Петтери Орпо и правой популистской партии "Истинные финны" под руководством Риикки Пурра.

Правящая партия Финляндии меняется почти после каждых выборов. При этом общий курс страны остается практически неизменным, поскольку ни одна партия не получает абсолютного большинства голосов и вынуждена искать партнеров по коалиции.

Партия Марин увеличила число мест в парламенте, но ее партнеры по коалиции места потеряли.

Хотя правительство Марин официально ушло в отставку, она продолжит работу, пока Национальная коалиция Петтери Орпо не завершит переговоры о создании коалиционного правительства. Он заявил, что надеется завершить их к июню.

Несмотря на проигранные выборы, личный рейтинг Санны Марин по-прежнему высок. Многие посчитали успехом то, что она привела Финляндию в НАТО и провела страну через пандемию Covid-19.

При этом, в последнее время ее рейтинг несколько снизился после того, как по соцсетям разошлось видео с вечеринки, на котором она пела, пила и танцевала.

На появившиеся обвинения, что таким поведением она подрывает "репутацию и безопасность Финляндии", Марин заявила, что видео это было снято в частном помещении, где она проводила вечер с друзьями.

Ей даже пришлось сдать анализ на наркотики, который оказался отрицательным. Несколько месяцев спустя парламент страны снял с нее обвинения в неправомерных действиях.

Однако далеко не все финны были недовольны поведением своего премьера. Многие женщины в знак солидарности выложили в социальные сети видео, на которых тоже поют и танцуют.