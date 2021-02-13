Происхождение Covid-19: вопросы без ответов

Все гипотезы о происхождении пандемии Covid-19 остаются открытыми. Об этом заявил в пятницу на брифинге в Женеве Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, пишет портал Euronews.

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Предварительный доклад международной миссии, изучавшей в Китае происхождение коронавируса нового типа, будет опубликован, как ожидается, на следующей неделе, а полный — позднее. По словам гендиректора ВОЗ, миссия дала возможность "лучше понять ранние дни пандемии" и выявила "области для дальнейшего анализа и исследований".

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус: "Возникли вопросы относительно того, что некоторые гипотезы были отброшены. Поговорив с членами команды, я хочу подтвердить, что все версии остаются открытыми и требуют дальнейшего анализа и изучения".

Тем временем стало известно, что Германия с 14 февраля вводит пограничный контроль с Чехией и Австрией. "Федеральная земля Австрии Тироль и Чехия классифицированы федеральным правительством как регионы мутировавшего вируса. Введение пограничного контроля нужно для того, чтобы по возможности пресечь проникновение вируса в Германию", — заявил представитель немецкого МВД.

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу ответила на критику по поводу медленного развертывания вакцинации против коронавируса в стране, заявив, что специальные центры /вакцинации/, созданные в прошлом году, заработают на полную мощность к апрелю.

Меркель призналась, что была "разочарована" медленным стартом кампании по вакцинации, но подчеркнула, что Германия стала одной из первых стран, кто создал вакцину против коронавируса.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пандемия находится на "критической" стадии из-за обнаруженных новых мутаций коронавируса. Накануне первый в стране случай повторного заражения южноафриканским штаммом коронавируса с более тяжелым течением болезни был зафиксирован в больнице Луи-Мурье неподалеку от Парижа.

А в Италии представители министерства здравоохранения заявили, что каждый пятый инфицированный коронавирусом нового типа в стране заразился его британской разновидностью. Она наиболее распространена в центральной части Италии — в Умбрии, Марке, Абруццо, Эмилии-Романье и Тоскане, которые снова отмечены как "красные зоны".