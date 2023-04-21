Прокуратура Беларуси запросили 10 лет лишения свободы для экс-главреда Nexta Протасевича

Прокуратура Беларуси запросила 10 лет лишения свободы для бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Об этом сообщает российское агентство "Sputnik Беларусь" в пятницу, 21 апреля.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Гособвинение попросило суд учесть, что Протасевич выполнил условия досудебной сделки, и поэтому в качестве наказания по ряду статей ему не может быть назначено более половины максимального срока, а еще по ряду статей — не более двух третей срока. Двое других фигурантов дела — основатель Nexta Степан Путило и бывший редактор Telegram-канала Ян Рудик — находятся за границей, и их судят заочно. Гособвинение запросило им 20 и 19 лет колонии усиленного режима соответственно.

Суд по делу Nexta начался в феврале 2023 года. Как сообщало белорусское государственно агентство "Белта", обвиняемым инкриминируют совершение более полутора тысяч преступлений, в том числе по статьям об организации массовых беспорядков, призывах к санкциям в отношении Беларуси, создании или руководстве экстремистским формированием, а также заговоре с целью захвата власти. Путило обвиняют по 13 уголовным статьям, Рудика — по 12, а Протасевича — по 11 статьям.

Протасевича задержали 23 мая 2021 года, когда белорусские диспетчеры заставили самолет авиакомпании Ryanair, на котором он летел из Афин в Вильнюс, экстренно сесть в аэропорту Минска из-за сообщения о "минировании". Как позднее установило расследование Международной организации гражданской авиации (ICAO), сообщение о бомбе было заведомо ложным и было доведено до сведения экипажа по указанию высокопоставленных белорусских чиновников.

На борту находилась подруга Протасевича — гражданка России Софья Сапега, которую также задержали. В мае 2022 года суд в Беларуси приговорил ее к шести годам колонии по делу о "разжигании вражды". В апреле этого года в Беларуси запустили процедуру передачи девушки в Россию.