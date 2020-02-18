Прокуратура Челябинска извинилась перед пенсионером, к которому ворвался спецназ из-за надбавки к пенсии

Прокуратура Челябинской области принесла официальные извинения военному пенсионеру Сергею Зарубе, к которому в марте прошлого года отправили отряд спецназа из-за "незаконной" надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей. Об этом сам Заруба сообщил "Новой газете".

"От имени государства приношу вам официальное извинение в связи с необоснованным привлечением к уголовной ответственности, избранием меры процессуального принуждения в виде обязательства о явке", - говорится в письме за подписью прокурора Советского района Челябинска Евгения Тараненко.

За Сергеем Зарубой признали право на реабилитацию, которым сам пенсионер, по его словам, намерен воспользоваться. Он заявил, что намерен заявить "и материальные претензии к государству, и претензии по возмещению морального вреда", так как в ходе обыска у него помяли дверь.

В постановлении о прекращении уголовного дела в отношении Зарубы говорится, что пенсионер имел право на получение дополнительных выплат, так как нигде официально трудоустроен не был. "Достоверных данных о том, что он неправомерно получал выплаты и умышленно скрывал факт трудоустройства, не имеется", - говорится в документе за подписью старшего следователя СУ УМВД по Челябинску Горявина.

В марте прошлого года в квартире Сергея Зарубы прошел обыск, в котором участвовали трое сотрудников полиции и семеро бойцов Росгвардии. Силовики поставили пенсионера лицом к стене и начали искать в квартире разрешительные документы на спил двух берез, росших во дворе дома. Сотрудники полиции заявляли, что березы были спилены незаконно по указанию Зарубы. Эти обвинения с пенсионера также сняты.

После обыска Сергея Зарубу доставили в отдел полиции "Советский", где ему предъявили обвинение в незаконном получении надбавки к пенсии в размере 1,5 тысяч рублей: она полагается пенсионерам Вооруженных сил, которые имеют в семье нетрудоспособного иждивенца (в случае с Зарубой - сына-студента). Следствие тогда утверждало, что Сергей Заруба "незаконно получил" 22 231 рубль 20 копеек надбавок.