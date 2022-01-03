Прокуратура Нью-Йорка решила допросить детей Трампа

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк в рамках гражданского расследования деловой практики бывшего президента США Дональда Трампа решила допросить двух его взрослых детей, сообщает The New York Times.

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Речь идет о сыне экс-президента Дональде Трампе-младшем и дочери Иванке Трамп.

Гражданское расследование этого дела ведет генеральный прокурор штата, член Демократической партии Летиция Джеймс. Она хочет выяснить детали работы бизнес-империи Трампа во время его президентства.

Издание отмечает, что трое старших детей Трампа — Дональд, Иванка и Эрик — были вовлечены в бизнес отца и работу его главной управляющей компании Trump Organization, в которую все они были устроены на работу сразу после окончания колледжей.

Когда Трамп стал президентом в 2017 году, он передал бизнес своим сыновьям Дональду и Эрику, а также давнему финансовому директору Trump Organization Аллену Вайссельбергу. Джеймс в ходе расследования хочет выяснить, не завышал ли Трамп мошенническим путем стоимость своих активов для обеспечения банковских кредитов и не занижал ли их в других случаях, чтобы уменьшить налоги.

Если Джеймс найдет доказательства нарушения, она сможет подать в суд. Поскольку ее расследование носит гражданский характер, она не может предъявить уголовные обвинения, уточняет издание.