Прокуратура США обвинила гражданина Эстонии в помощи России в закупке электроники

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила гражданину Эстонии Андрею Шевлякову 18 пунктов обвинения в закупке и передаче России американской электроники в обход санкций. Об этом со ссылкой пресс-службу ведомства сообщает "Новая газета. Европа".

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

По версии следствия 45-летний Андрей Шевляков более 10 лет занимался поставкой техники через подставные компании.

"Как утверждается, в течение более десяти лет обвиняемый приобретал чувствительную электронику у американских производителей для российского правительства в нарушение экспортного контроля США", — заявил прокурор Бреон Пис.

Товары, которые приобрел Шевляков, включали оборудование для высокочастотной связи и аналого-цифровые преобразователи. Их, как отмечают в прокуратуре, используют в оборонных системах для реагирования на условия окружающей среды.

Общение Шевлякова с российскими заказчиками включало дискуссии о наличии "военных" товаров в некоторых заказах. Мужчина также пытался приобрести инструменты для взлома компьютерных сетей, к примеру лицензионную копию Metasploit Pro.

Гражданин Эстонии занимался этой деятельностью, несмотря на то, что был включен в список Министерства торговли, в котором указаны лица и компании, которым запрещено экспортировать товары из США без лицензии. Он использовал вымышленные имена и сеть подставных компаний, чтобы обойти ограничения.

Шевлякова задержали 28 марта в Эстонии. У него конфисковали все посылки, в одной из них находилось радиоэлектронное оборудование общим весом в 130 кг.

В случае признания виновным Шевлякову может грозить до 20 лет тюремного заключения.

Ранее журналисты литовского телерадиовещателя LRT раскрыли схему, по которой российские компании могли покупать самолеты в Евросоюзе в обход санкций через цепочку компаний в Турции и Италии.

В марте в литовской Паланге приземлился самолет, вылетевший из Дании и сделавший остановку в Швеции. После того, как стало известно, что финальная точка маршрута — российский Псков, Департамент охраны и безопасности Литовских аэропортов запретил воздушному судну покидать аэропорт Паланги.

Пилот, которым оказался гражданин России с литовским ВНЖ, пропал. Как выяснили журналисты LTR, самолет купила в Дании турецкая компания Edermont Ltd. Президентом и председателем правления компании является гражданин России Евгений Кабанов. Посредником в сделке выступила итальянская MAK Aviation Services. Кабанов — ее единственный акционер.

В России он владеет компанией "Современные технологии". В ее управлении находится еще одна компания MAK Aviation, но уже российская. Организация не скрывает, что помогает обходить санкции. Подобные услуги регулярно рекламируются в телеграм-канале компании.