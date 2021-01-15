Прокуратура США: участники штурма Капитолия планировали убийства
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Прокуроры США полагают, что участвовавшие в штурме Капитолия сторонники президента страны Дональда Трампа планировали взять в плен и убить избранных государственных должностных лиц. Это заявление содержится в документах, представленных в четверг вечером юристами Министерства юстиции, сообщает AFP.

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Предполагается, что в связи с беспорядками в Вашингтоне 6 января обвинения могут предъявлены нескольким сотням человек. Среди них — широко известный "Шаман QAnon" Джейкоб Энтони Ченсли (Джейк Анджели, на фото), олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер, а также мужчина в джемпере с надписью Camp Auschwitz и другой человек, который ходил по Капитолию с флагом Конфедерации.

В пятницу "Шаман QAnon" предстанет перед судом, который будет принимать решение о мере пресечения. "Есть серьезные свидетельства, в том числе слова и действия самого Ченсли в Капитолии, которые говорят в пользу того, что участники беспорядков планировали захватить и убить избранных должностных лиц США", — говорится в документе.

Ченсли является сторонником теории заговора QAnon. Адепты QAnon подозреваются в том, что они спровоцировали нападение сторонников Трампа на Капитолий. Теория QAnon предполагает, что Трамп противостоит секретной организации либералов, сатанистов и педофилов.

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