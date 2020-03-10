Прокурор по делу MH17 заявила о присутствии российских солдат возле "Бука"

Анонимный свидетель сообщил о присутствии "русских солдат" возле зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Бук" в день крушения самолета Boeing MH17 на Украине, заявила нидерландский прокурор Деди Вои-А-Цой в ходе судебного слушания по делу о катастрофе. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам прокурора, свидетель М58 рассказал, что находился неподалеку от ЗРК "Бук" перед его запуском. Он подчеркнул, что распознал русский акцент у солдат, которые присутствовали на месте пуска, и что российские военнослужащие находились на ЗРК.

Показания свидетеля были заслушаны следственным судьей, сам М58 не придет на судебные слушания из соображений безопасности, добавила Вои-А-Цой.

Малайзийский Boeing, который направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находящиеся на борту 298 человек погибли.