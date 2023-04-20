Прокурор потребовал назначить московскому полицейскому девять лет колонии за "антивоенный" разговор по телефону

Прокурор потребовал назначить девять лет колонии общего режима для сотрудника столичного главка МВД Сергея Клокова (Веделя), который обвиняется в распространении военных "фейков" во время личного телефонного разговора, сообщают "Медиазона" (признана "иностранным агентом") и ""Сетевые свободы".

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Также гособвинение настаивает на лишении Сергея Клокова звания капитана, а также на лишении подсудимого права на работу в государственных органах в течение пяти лет после освобождения.

Сотрудник ГУ МВД по Москве Сергей Клоков был задержан в марте прошлого года. По версии следствия, в частном телефонном разговоре Клоков обсуждал войну в Украине.

Главное следственное управление СКР по Москве возбудило в отношении Клокова уголовное дело по пп. "а", "б" и "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании вооруженных сил РФ).

Статья, по которой обвиняют Клокова, предусматривает наказание до 10 лет колонии, она вступила в силу 4 марта 2022 года.

Во время судебного процесса прокурор заявил, что 9 марта прошлого года полицейский по телефону рассказал своим близким и коллегам о российском вторжении в Украину. По словам гособвинителя, Клоков среди прочего говорил "об огромных потерях", об отказе российской стороны признавать эти потери, о целенаправленных разрушениях и убийствах мирного населения российскими военными.

"Мы уверены, что боремся с фашизмом, но никакого фашизма там нет. Они разрушили мой город. Убили детей. [Разрушили] роддома", — приводится в деле расшифровка разговора Клокова с бывшим коллегой (цитата по материалу "Медиазоны").

Согласно материалам дела, Сергей Клоков созванивался с полицейским из Киева, другом его отца, который после начала войны эвакуировался в Германию. В телефонных разговорах они обсуждали ситуацию с их друзьями, которые оставались в Буче.

"Источником этой лжи, которую распространял Ведель, были украинские пропагандистские ресурсы", — заявил прокурор во время заседания.

Прозвучавшие в телефонном разговоре критические высказывания о российской армии сочли публичными на основе показаний свидетеля — сотрудника правоохранительных органов, который прослушивал телефон Веделя.

Адвокат Даниил Берман еще на первом допросе указал, что частный телефонный разговор не может считаться публичным распространением сведений. Кроме того, в материалах дела Клокова не было разрешения на прослушку его телефона, отмечал защитник.