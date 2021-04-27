Прокурор запросил от семи до 16 лет колонии для экс-полицейских, задержавших Ивана Голунова

Обвинение запросило бывшим полицейским, проходящим по делу о подбросе наркотиков журналисту Ивану Голунову, от семи до 16 лет колонии.

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В ходе прений сторон в Мосгорсуде прокурор Татьяна Парщинцева запросила Игорю Ляховцу - 16 лет, Роману Феофанову, Акбару Сергалиеву и Максиму Уметбаеву - 12 лет, Денису Коновалову - семь лет лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, как сообщил Интерфаксу адвокат Алексей Губкин, обвинитель попросила суд удовлетворить гражданский иск в размере 5 млн рублей, заявленный потерпевшим, а также лишить подсудимых права занимать должность на государственной службе.

Прения сторон проходили в закрытом режиме, поскольку в деле присутствуют материалы с грифом секретно.

Спецкора "Медузы" (издание признано в России выполняющим функции иностранного агента) Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. В полиции заявили, что при досмотре у него в рюкзаке нашли пять пакетов с мефедроном, а при обыске дома - более пяти граммов кокаина и электронные весы. Журналист не признавал себя виновным и настаивал на том, что наркотики были подброшены ему полицейскими.

Задержание журналиста вызвало широкое общественное возмущение - за Голунова вступились не только коллеги, в том числе с федеральных телеканалов, но и политики и артисты. Спустя пять дней после задержания на фоне масштабной общественной кампании МВД прекратило дело против Голунова "из-за недоказанности его причастности к совершению преступления".

Вскоре пятерых полицейских, которые были причастны к задержанию журналиста, уволили и обвинили в фальсификации доказательств и незаконном хранении наркотиков. По версии следствия, заказчика у преступления не было, а наркотики журналисту подбросили по карьерным мотивам, чтобы повысить показатели. Голунов сейчас проходит по этому делу потерпевшим.

Дело против экс-полицейских

На скамью подсудимых попали экс-глава отделения по борьбе с незаконным оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец и его подчиненные: бывшие оперуполномоченные Денис Коновалов, Роман Феофанов, Акбар Сергалиев и Максим Уметбаев.

Коновалов - единственный, кто признал вину на стадии расследования и рассказал, что действительно подбросил запрещенные вещества в момент задержания в рюкзак журналиста, а затем положил пакет с наркотиками во время обыска на шкаф в квартире Голунова.

Другие фигуранты дела отрицают свою причастность к преступлению, а экс-начальник отделения по борьбе с наркотиками УВД по ЗАО Ляховец назвал предъявленное ему обвинение "полетом фантазии".

24 декабря 2020 года представитель прокуратуры огласила в суде обвинительное заключение, согласно которому Ляховец был главным инициатором фальсификации дела против Голунова. Подбросить наркотики он решил, "будучи заинтересованным в продвижении по службе", заявила гособвинитель.

Причины, по которым Ляховец мог выбрать жертвой именно Голунова, из обвинительного заключения не ясны. По версии следствия, последовательность событий, которая закончилась делом против полицейских, выглядит так.

В марте 2019 года Ляховец, находясь в одном из следственных изоляторов, "ввел в заблуждение" старшего оперуполномоченного СИЗО.

"Пользуясь заинтересованностью последнего в повышении показателей работы, Ляховец предоставил заведомо ложную информацию о распространении в ночных клубах "Микс" и "Магадан" наркотических средств лицом по имени "Иван", которым в действительности являлся Голунов", - говорится в обвинительном заключении.

Вдобавок к этой информации бывший начальник из УВД по ЗАО сообщил знакомому сотруднику изолятора мобильный номер "Ивана", который принадлежал Голунову.

После этого оперативник СИЗО оформил полученную информацию в качестве инициативного сообщения о преступлении и отправил его в УВД ЗАО, где Ляховец уже на основании этого сообщения начал проверку.

В апреле 2019 года он установил владельца телефона, а также запросил у сервиса "Яндекс. Такси" данные о его передвижениях. Так ему стал известен адрес, по которому живет Голунов.

В начале июня за квартирой журналиста начали следить подчиненные Ляховца. Однако ничего незаконного они не обнаружили, говорила на заседании гособвинитель.

6 июня Ляховец дал указание своим подчиненным Коновалову, Феофанову, Сергалиеву и Уметбаеву задержать журналиста, "подложить в его личные вещи наркотические средства", а также подбросить запрещенные вещества и электронные весы в квартиру.

В тот же день оперативники задержали Голунова. Один из них - Коновалов - положил в рюкзак журналиста свертки, по которым были расфасованы семь граммов наркотиков с производным N-метилэфедрона в составе.

Тот же экс-полицейский Коновалов, как следует из обвинительного заключения, подбросил доказательства во время вечернего обыска в квартире, где жил Голунов: воспользовавшись моментом, он положил пять граммов кокаина и электронные весы на шкаф в комнате.

Другие обвиняемые примерно в это время избивали Голунова в управлении внутренних дел по ЗАО. Как следует из материалов обвинения, оперативник Уметбаев не менее одного раза ударил закованного в наручники журналиста в лицо кулаком.

По версии следствия, били Голунова также Сергалиев и Феофанов, которые сопровождали задержанного на медосвидетельствование: они также применили к нему удушающий прием, а затем протащили волоком по ступеням лестницы, о которые журналист ударялся головой, спиной и грудью. Впоследствии на его теле были зафиксированы многочисленные гематомы и ссадины.