Промежуточные выборы в США: республиканцы вернули себе контроль над Палатой представителей

Республиканская партия обеспечила себе 218 мест, необходимых ей для контроля нижней палаты американского Конгресса.

Перевес, хотя и незначительный, тем не менее позволит республиканцам застопорить осуществление повестки администрации Джо Байдена на следующие два года.

Это означает, что власть в США снова окажется расколотой, поскольку контроль над верхней палатой — Сенатом — сохраняется за демократами.

Как показывают расчеты телекомпании CBS News — партнера Би-би-си в США, — Республиканская партия получит от 218 до 223 мандатов в Палате представителей, насчитывающей 435 мест.

Возвращение Палаты представителей под контроль республиканцев произошло на фоне объявления Дональдом Трампом решения принять участие в борьбе за президентский пост на выборах 2024 года.

О том, что законодательная власть в стране, по всей видимости, окажется разделенной между двумя партиями, заговорили на прошлой неделе, когда предварительные результаты промежуточных выборов в Конгресс показали, что республиканцы, рассчитывавшие получить контроль над обеими палатами, добились более скромных успехов, чем им предсказывали.

Поскольку подсчет голосов все еще продолжается и в некоторых случаях разрыв между соперниками едва заметен, точное количество кресел, которые займут республиканцы, может оставаться неясным на протяжении последующих дней, а то и недель.

Первое заседание нового состава Конгресса состоится 3 января 2023 года.

Кевин Маккарти, которого рядовые члены Республиканской партии накануне выбрали в качестве потенциального преемника демократки Нэнси Пелоси на посту спикера, объявил, что республиканцы "официально перевернули" Палату.

🚨 BREAKING 🚨 Republicans have officially flipped the People's House! Americans are ready for a new direction, and House Republicans are ready to deliver. pic.twitter.com/JIRrLEhKQe