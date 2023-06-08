"Пропаганда не должна получить монополию". Журналисты призвали IT-компании не допустить изоляции российского сегмента Интернета

Организация "Репортеры без границ" и редакторы крупнейших независимых российских СМИ опубликовали открытое письмо к руководителям основных мировых соцсетей, в котором призвали не допустить блокировки YouTube, Telegram и других платформ в России. "Мы не хотим оказаться в новой эпохе холодной войны. Необходимо срочно восстановить подключение российских граждан к разнообразной информации и к остальному миру", — говорится в тексте.

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Авторы письма опасаются, что в преддверии президентских выборов 2024 года российские власти ограничат доступ к YouTube и Telegram — единственным крупным платформам, которые "пока частично пережили чистку", начавшуюся вскоре после вторжения в Украину в феврале 2022-го. "Это превратит более 140 миллионов человек в заложники государственного пропагандистского аппарата", — уверены журналисты.

Они предлагают крупнейшим IT-компаниям создать рабочую группу "Инженеры против диктатуры", в рамках которой можно будет выработать решения по "предотвращению отключения России от остального мира". В письме содержатся несколько идей, которые можно использовать для достижения этой цели, в том числе применение облачных решений, популяризация защищенного браузера Tor и распространение ссылок на материалы независимых СМИ посредством контекстной рекламы.

Письмо направлено генеральным директорам крупнейших IT-компаний и соцсетей: Марку Цукербергу (Meta), Илону Маску (Twitter), Павлу Дурову (Telegram), Тиму Куку (Apple), Сундару Пичаю (Google), Нилу Мохану (YouTube), Сатье Наделле (Microsoft) и Райану Рослански (LinkedIn).

Среди подписантов письма — генеральный секретарь "Репортеров без границ" Кристоф Делуар, главные редакторы "Медузы", "Дождя", "Медиазоны", "Важных историй", "Холода", "Верстки", The Bell и других изданий, а также руководители правозащитных организаций.

Инициативу также поддержал лауреат Нобелевской премии мира, главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов. "Тоталитарные режимы уничтожают независимые СМИ, дабы посредством пропаганды установить контроль над обществом. Речь идет не о простой цензуре отдельных изданий и мессенджеров; это нечто новое, глобальное. Предпринимаются опасные попытки уничтожить сами средства доставки контента гражданам. […] Сегодня инженеры могут помочь журналистике и обществу", — заявил он.

В начале марта 2022 года российские власти признали экстремистской компанию Meta, из-за чего в России был заблокирован доступ к Facebook и Instagram. Тогда же за распространение "недостоверных" сведений о войне был заблокирован Twitter. По данным организации "Роскомсвобода", за неполный год полномасштабной войны в России ограничили доступ к 10 тысяч интернет-ресурсов, в том числе к сайту Delfi.