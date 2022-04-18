"Пропал без вести в открытом море?!" Отец срочника с крейсера "Москва" добивается справедливости
Foto: Kreiseris "Moskva"

Пользователь "ВКонтакте" Дмитрий Шкребец 17 апреля сообщил, что его сын Егор проходил срочную службу на крейсере "Москва". Шкребец уточнил, что после гибели корабля его сына, согласно заявлениям офицеров, внесли в списки пропавших без вести, пишет "Медуза".

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Из текста Шкребца следует, что он считает своего сына погибшим.

"Мой сын-срочник, как мне сообщили непосредственные командиры крейсера "Москва", среди погибших и раненых не числится и внесен в список пропавших без вести. Срочник, который не должен был принимать участие в боевых действиях, числится пропавшим без вести. Ребята, пропал без вести в открытом море?!!!

После моих попыток уточнить данные о происшествии командир крейсера и его зам перестали выходить на связь. Я спросил прямо, почему вы, офицеры, живы, а мой сын, солдат срочной службы, погиб?"

Егор Шкребец, по словам Дмитрия, был призван на военную службу 2 июля 2021 года. На крейсере "Москва" он служил в должности корабельного кока. "Радио Свобода" нашло упоминание кока Егора Шкребца в номере газеты Балтийского флота "Страж Балтики" от 24 декабря. Там он назван выпускником Ялтинского экономико-технологического колледжа по специальности "повар-кондитер". На иллюстрации к статье изображен тот же молодой человек, что и на фотографиях в посте Дмитрия Шкребца.

Дмитрий Шкребец попросил читателей распространить его обращение, "чтобы подонки не замяли эту страшную трагедию", и заявил, что намерен посвятить всю жизнь тому, "чтобы правда победила в этой истории". "Человеку, у которого таким подлым образом отняли сына, не страшно уже ничего!", — сказано в его посте.

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Он также опубликовал фотографии сына и, вероятно, его сослуживцев, сделанные, как следует из подписи, за четыре дня до гибели, и выложил видеообращение к сыну со словами: "Сынок, я тебя люблю. Мы всегда вместе, мы всегда рядом".

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При этом первоначальный пост Дмитрия Шкребца был удален. Позже он выложил текст заново с комментарием "Скоро опять удалят" и призывом скопировать его. Вскоре после этого первоначальный пост снова стал виден, но затем опять пропал.

Минобороны РФ и другие официальные органы заявление Дмитрия Шкребца пока не прокомментировали — как и другие сообщения о гибели моряков на крейсере "Москва".

17 апреля "Агентство" нашло еще одну публикацию в соцсетях про исчезновение военнослужащего в результате гибели флагмана Черноморского флота. Это пост пользовательницы "ВКонтакте" Ульяны Тарасовой о том, что ее сын Марк Тарасов "пропал без вести на крейсере „Москва"". Знакомая Марка подтвердила "Агентству", что он с декабря проходил срочную службу.

16 апреля журналисты украинского проекта "Схемы" сообщили о гибели мичмана Ивана Вахрушева; эту информацию им сообщила его жена. 17 апреля проект "Новая газета. Европа" опубликовал монолог женщины, сын которой, по ее словам, служил на крейсере "Москва" и был срочником. Как сказано в публикации, 15 апреля он связался с ней и рассказал, что после попадания в крейсер ракет "погибло порядка сорока человек", "очень много раненых" и "несколько человек пропали без вести".

"Раненые, в основном, с оторванными конечностями, потому что были такие взрывы — и то, что сдетонировало, и то, что попали ракеты", — сказано в публикации. Имена женщины и ее сына "Новая газета. Европа" не назвали для их безопасности.

Минобороны РФ утверждало, что экипаж крейсера "Москва" был полностью эвакуирован. При этом на церемонии прощания с крейсером был траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

Вечером 17 апреля в сети появилась фотография, на которой со стороны кормы якобы снят горящий крейсер "Москва" 15 апреля — на следующий день после атаки. Источник кадра неизвестен, но очертания изображенного корабля сходны с фотографиями "Москвы", а характер повреждений соответствует тем, которые крейсер мог получить при детонации ракет "Вулкан", находящихся в пусковых установках в носовой части.

16 апреля главнокомандующий военно-морским флотом РФ Николай Евменов встретился с моряками с "Москвы" и заявил, что личный состав крейсера находится в Севастополе. Говоря о дальнейшей судьбе моряков, Евменов упомянул и "личный состав срочной службы", который "в соответствии с законом с мая по июль месяц будет уволен и убудет к постановке на воинский учет". При этом ранее власти РФ, несмотря на многочисленные свидетельства, сперва отрицали участие солдат-срочников во вторжении в Украину, а затем объявили это отдельными случаями, которые будут расследоваться.

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