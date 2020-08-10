Пропавшая Светлана Тихановская вышла на связь (ОБНОВЛЕНО)
Foto: AP/Scanpix/LETA

Штаб Светланы Тихановской сообщает, что Светлана вышла на связь и с ней все хорошо. Напомним, вечером появилась новость, что кандидат в президенты Белоруссии пропала.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Анна Красулина, представитель штаба Светланы Тихановской, сообщила:

"Мы не знаем, где находится Светлана. Она, судя по всему, на свободе. Телефон работает, она трубку не поднимает. Она сегодня ездила в ЦИК подавать жалобу на огромное количество нарушений. Зашла внутрь здания, а команда и журналисты остались в помещении для ожидания. Она зашла вместе со своим адвокатом Максимом Знаком. После чего — отдельно от адвоката — у нее состоялась беседа в течение 2,5-3 часов. После чего Светлана вышла к адвокату, сказала, что она приняла решение, попрощалась с ним, и ее вывели в другую дверь — не туда, где ждали журналисты. И она уехала в неизвестном направлении. Какое бы решение она ни приняла, она сделала все, что могла".

Отвечая на впорос, могла ли она уехать из страны, Красулина сообщила:
"Она могла принять любое решение, она имеет на это право. Особенно учитывая реалии нашей страны".

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

BBC News Русская служба

Sharing Options

41

Source

BBC News Русская служба

Tags

Выборы президента Белоруссии ЦИК
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц