Пророссийские каналы сообщили о возможном начале контрнаступления ВСУ

Каналы пророссийскх "военкоров" (провоенных блогеров) вечером 11 мая стали сообщать о возможном начале украинского контрнаступления. Также об этом сообщает телеграм-канал RT.

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Также сообщается о жестком обстреле Горловки — WarGonzo пишет о семерых раненых гражданских, один из которых скончался в больнице.

"Военкор" Евгений Поддубный сообщил, что украинские военные "начали реализацию операции по окружению" российских сил на бахмутском направлении. Также, по его данным, ВСУ смогли организовать прорыв в районе Соледара. О прорыве под Соледаром пишет также телеграм-канал "Силовики". Военблогер Александр Симонов сообщил, что в районе Бахмута идут боевые действия на флангах: прорывы в Ивановское, Клещеевку, Богдановку.

Другой "военкор" Александр Коц пишет, что украинские танки замечены на объездной дороге Харькова; по его словам, они движутся в направлении границы с Россией. О движении украинской военной техники в сторону границы с Белгородской областью сообщает ряд других источников. Игорь Стрелков (Гиркин) предполагает, что на "старой границе" (Белгородская, Курская, Брянская области) могут быть нанесены отвлекающие удары "с целью захвата нескольких населенных пунктов и провокации ВС РФ их штурма (до полного их разрушения)". Александр Коц предположил, что этот маневр может быть направлен на растягивание российских ресурсов "на купирование угрозы в Белгородской области". Сам Стрелков, впрочем, предполагает, что "пока речь идет о местных (хотя и успешных) контратаках".

Telegram-канал RT сообщил, что из Херсонской области поступает информация о концентрации малых катеров у правого берега Днепра. "Похоже, что готовится десантная операция", — предпоолагает канал.

Между тем Владимир Рогов, председатель движения "Мы вместе с Россией", написал в своем Telegram-канале: "Информацию о начале полномасштабного наступления на Запорожском фронте не могу подтвердить. Все наши ребята, стоящие на защите этих рубежей, с кем мне удалось оперативно связаться, также не подтверждают разошедшуюся по сети информацию". Близкий к ЧВК Вагнера телеграм-канал Grey Zone охарактеризовал сообщения "военкоров" об украинском наступлении как "панику на ровном месте".

Министерство обороны Украины информацию не комментировало. Министерство обороны РФ выступило с опровержением, заявив, что ситуация находится под контролем и никакого прорыва обороны нет.