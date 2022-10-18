Пророссийские власти Херсонской области объявили о "перемещении" жителей
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Глава аннексированной Херсонской области Владимир Сальдо объявил об "организованном перемещении" гражданского населения четырех муниципалитетов — Бериславского, Белозерского, Снигиревского и Александровского — на левый берег Днепра. Об этом пишет Meduza.

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Это решение Сальдо объяснил тем, что Украина "накапливает силы для широкомасштабного наступления" и что существует "непосредственная опасность затопления территорий в связи с планируемым разрушением плотины Каховской ГЭС".

При этом Сальдо призвал "не слушать паникеров" и заявил, что "Херсонская область остается под надежной защитой российской армии".

Об эвакуации Херсона, который также находится на правом берегу Днепра, Сальдо не объявлял.

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