Пророссийский "глава" Запорожской области распорядился провести референдум о вхождении региона в состав РФ

Когда именно пройдет голосование, в подконтрольном России "правительстве" не сообщили. Ранее СМИ утверждали, что речь может идти о первой половине сентября, однако, судя по результатам закрытых соцопросов, проведенных по заказу Администрации президента РФ, идея присоединения к России не находит широкой поддержки среди местных жителей.
"Глава" Запорожской области Евгений Балицкий, занявший эту должность после оккупации части украинского региона российскими войсками, подписал распоряжение о проведении референдума о "воссоединении" региона с РФ. Об этом сообщает государственное агентство РИА "Новости".
Документ был подписан на форуме "Мы вместе с Россией", который проходит в Мелитополе — крупнейшем городе в той части Запорожской области, которую контролирует российская армия. Как утверждает корреспондент РИА "Новости", в мероприятии участвуют "более 700 делегатов со всей области", которые "единогласно подняли руку в знак согласия о проведении референдума".
О планах войти в состав России "новые власти" Запорожской области говорили еще в конце мая. С аналогичной инициативой выступали и назначенные после российского вторжения руководители Херсонской области — территорию этого украинского региона армия РФ контролирует практически полностью с марта.
Ранее российские СМИ неоднократно писали, что референдумы о присоединении захваченных территорий могут пройти в сентябре, одной из наиболее вероятных дат называли 11 сентября — тогда в России пройдет единый день голосования. Дата проведения референдума, который распорядился провести Балицкий, не была названа.
Издание "Медуза" со ссылкой на источники в Администрации президента РФ писало, что, по данным закрытых соцопросов, проведенных на оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей, лишь около 30% местных жителей готовы проголосовать за вхождение в состав России. При этом собеседники "Медузы" уверены, что референдумы пройдут "как надо" — те, кто выступает против присоединения, просто не придут на участки.