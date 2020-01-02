"Простите меня". У алтаря в церкви нашли привязанного пса с запиской

У алтаря церкви в английском городе Блэкпул нашли привязанного пса с запиской, которая гласила: "Я люблю тебя, и мне очень, очень, очень жаль".

В написанном от руки послании также говорилось: "У меня сейчас очень тяжелый период в жизни, и я просто не могу представить, чтобы он жил со мной на улице, замерзший и голодный".

Оставленный пес — породы стаффордширский бультерьер. Поскольку записка не содержала его имени, пса назвали Крекером.

Королевское общество по борьбе с жестоким обращением с животными (RSPCA) сообщило, что Крекер чувствует себя хорошо и о нем прекрасно заботятся.

Животное обнаружили служители церкви, которые пришли туда утром 18 декабря. Здание католической церкви Святейшего Сердца в Блэкпуле открыто для посещений круглые сутки.

В записке говорилось, что решение оставить собаку было очень тяжелым.

"Этот пес — очень важная часть моей жизни, и я просто не понимаю, как мне еще поступить", — говорилось в послании.

"Мое сердце разбито"

Также в нем сообщалось, что 22 марта 2020 года псу исполнится семь лет, а также, что он очень спокойный, дружелюбный и ласковый. "У него довольно болезненные передние лапы. Их лечили примерно месяц, но они все еще воспалены", — написал прежний хозяин (или хозяйка) собаки.

"Мое сердце разбито, и невозможно описать словами, как мне будет его не хватать. Надеюсь, у него появится новый дом, которого он заслуживает. Я люблю тебя, и мне очень, очень, очень жаль", — говорилось в записке.

Инспектор RSPCA Уилл Лэмпинг, забравший Крекера из церкви, сказал, что из текста записки становится понятно, насколько сильно любили этого пса.

"К сожалению, иногда в жизни людей наступают действительно тяжелые времена, и их обстоятельства могут поменяться коренным образом. Сердце разрывается от мысли, что где-то там кто-то сильно скучает по Крекеру и переживает за него", — сказал Лэмпинг.

Он отметил, что, если владельцы животного не объявятся, его отправят во временный приют RSPCA, где будут искать для него новых хозяев.

"Если кто-то за ним все же решит вернуться, я бы хотел сказать этому человеку, что ему ничего не грозит. Мы бы хотели побеседовать с ним и попытаться понять, как мы можем помочь и ему, и Крекеру".

Он призвал всех хозяев животных, кто сталкивается с финансовыми затруднениями, обращаться к своему ветеринару, в местный приют для животных или в благотворительные организации, например, RSPCA.