Протасевич назвал слухами сообщения о его избиении в СИЗО
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Бывший главный редактор Telegram-канала Nexta на пресс-конференции в Минске, посвященной ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair, назвал неправдой сообщения о том, что его избивают в СИЗО. Об этом сообщает корреспондент РБК.

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Отвечая на вопрос журналиста о следах, которые ранее заметили на руках Протасевича, молодой человек заявил, что "это следы от стяжек во время задержания"

По словам экс-главреда Nexta, он "слышал очень много фейков о своем здоровье". "Я чувствую себя прекрасно, со мной все в порядке, у меня нет ни на что жалоб, никто меня не бил, пальцем не трогал. Я просто хочу обратиться с просьбой не распространять дальнейшие слухи", — сказал он.

Настоящими заложниками сложившейся ситуации, заявил Протасевич, стали его девушка, гражданка России Софья Сапега, которую вместе с ним сняли с рейса Ryanair, и его родители, которые сейчас находятся в Польше "в условиях информационного вакуума". "Подумайте, как реагировали бы ваши матери, если бы вы оказались в таких же местах как и я, и вам бы говорили о том, что вашего сына избивают?" — добавил он.

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Александр Лукашенко Беларусь
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