Протест предпринимателей в Киеве вылился в столкновения
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Киеве во вторник, 15 декабря, прошел многочисленный протест предпринимателей, требующих отменить локдаун и внести изменения в законодательство о финансовой отчетности. Акция началась у здания Верховной рады, оттуда протестующие направились к офису президента Украины, а затем — на Майдан Незалежности. Здесь произошли столкновения демонстрантов с полицейскими.

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Стычки начались после того, как полицейские помешали некоторым участникам протеста установить палатки, пишет агентство УНИАН. По словам протестующих, полицейские применили слезоточивый газ и силу, несколько человек получили травмы. Национальная полиция сообщила, что в ходе столкновений около 40 правоохранителей получили ожоги глаз, еще один от удара по голове потерял сознание. В ходе протеста демонстранты блокировали движение автотранспорта, полиция перекрывала движение по улице Крещатик от Европейской площади до улицы Прорезной.

Жесткий локдаун в Украине

Движение "SaveФОП" регулярно организует протесты с требованием принять законопроекты, направленные на защиту упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности. Сегодняшняя акция "СТОП локдаун!" была посвящена также отмене карантинных ограничений для малого и микробизнеса.

В рамках борьбы с пандемией коронавируса в Украине с 8 по 24 января вводится жесткий локдаун. В частности, закроются кафе, рестораны, торговые центры, кинотеатры, театры, фитнес-клубы, непродовольственные магазины. За последние сутки число случаев заражения в стране выросло на 8416 до 909 082.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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