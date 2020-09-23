Протестующие в Болгарии вступили в стычку с полицией
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Трое полицейских пострадали при столкновениях с протестующими в Софии. Демонстранты требуют отставки премьера Болгарии Бойко Борисова, обвиняя его в коррупции и близости к олигархам.

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Антиправительственные протесты в столице Болгарии вновь не обошлись без столкновений демонстрантов с полицейскими. Трое стражей порядка получили ранения в результате стычек, сообщили в полиции вечером во вторник, 22 сентября. Митингующие швыряли в полицейских с защитными щитами петарды, камни и бутылки.

По оценке агентства AFP, протест в Софии в День независимости республики собрал около 10 000 человек. Акции против правительства, возглаляемого Бойко Борисовым состоялись и в других городах. Критики болгарского премьер-министра обвиняют его в коррупции и связях с олигархами.

Протесты в Болгарии не утихают уже несколько месяцев. В августе Борисов заявил о планах изменить конституцию республики, что усилило недовольство митингующих. Они не находят в предложенных нововведениях усиления ответственности главного прокурора и требуют отставки занимающего этот пост Ивана Гешева, подозревая его в чрезмерной близости к олигархам. Президент страны Румен Радев также резко раскритиковал намерения премьера.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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