Протестующие в Израиле анонсировали "Неделю паралича"

Организаторы протестов против судебной реформы в Израиле обещают проводить акции в течение всей следующей недели.

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Организаторы акций протеста против судебной реформы в Израиле анонсировали "Национальную неделю паралича", сообщила газета The Jerusalem Post в пятницу, 24 марта.

Протестующие пообещали проводить с понедельника, 27 марта, различные мероприятия по всей стране. В ближайшие воскресенье и понедельник митингующие планируют собираться в местах, куда приезжают члены правительства и депутаты. На вторник анонсировано проведение "дня повсеместного паралича по всей стране" - похожая акция прошла 23 марта, когда протестующие в различных городах перекрывали дороги, собирались в аэропортах и окружали правительственные здания.

В среду, 29 марта, организаторы анонсировали акции протеста, за которыми последует массовая демонстрация перед зданием Кнессета в Иерусалиме. О дальнейших планах на неделю организаторы пообещали сообщить позднее.

Массовые протесты не стихают третий месяц подряд

Массовые протесты в Израиле продолжаются с середины января. Люди выступают против судебной реформы, анонсированной новым правительством во главе с Биньямином Нетаньяху.

Нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа. В случае принятия законопроекта правительство фактически получит полный контроль над назначением судей. Парламент Израиля 20 февраля уже одобрил законопроект в первом чтении.

12 марта прошла очередная, самая масштабная на данный момент, акция протеста, которая собрала примерно 500 тысяч человек. Бывший премьер-министр Израиля, лидер оппозиции Яир Лапид назвал ситуацию "величайшим кризисом" в истории страны. С осуждением реформы выступил и израильский президент Ицхак Герцог, призвавший правительство отказаться от закона.