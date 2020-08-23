Протестующим в Беларуси пригрозили армией
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Минобороны Беларуси заявило, что с 23 августа берет под охрану мемориалы и памятники в Минске, где противники Александра Лукашенко проводят протестные акции. Об этом сообщается в Telegram-канале военного ведомства, передает РБК.

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В случае нарушения порядка протестующие будут "иметь дело уже не с милицией, а с армией", предупреждает военные.

В Минобороны отметили, что в Беларуси созданы тысячи мемориалов и памятников, посвященных Второй мировой войне.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей, — сегодня организуются акции в этих священных местах", — говорится в сообщении ведомства.

Протесты в Беларуси начались после президентских выборов, которые прошли 9 августа. По данным ЦИК, за действующего главу государства проголосовали 80,1% избирателей, а за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,1%. В штабе Тихановской не согласились с официальными результатами.

В первые дни протестные акции сопровождались задержаниями и столкновениями граждан с силовиками. С 9 по 13 августа в ходе протестов в Беларуси задержали около 7 тыс. человек. Против них завели около 40 уголовных дел. Кроме того, к 17 августа 600 граждан пожаловались на получение телесных повреждений в ходе задержания, еще 100 человек заявили о получении травм в местах временного содержания. За это время в Беларуси погибли четыре участника протестов.

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