Протесты и чрезвычайное положение в Казахстане. Правительство ушло в отставку

Правительство Казахстана ушло в отставку на фоне массовых протестов, охвативших страну. Указ об отставке президент Касым-Жомарт Токаев подписал в среду утром, возложив на правительство вину за "допущение протестной ситуации".

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"В соответствии со статьей 70 Конституции Республики Казахстан постановляю: принять отставку правительства Республики Казахстан", - говорится в указе.

Обязанности премьер-министра временно возложены на Алихана Смаилова, первого вице-премьера в составе ушедшего правительства.

В Казахстане также назначен новый государственный секретарь. Им стал бывший помощник президента Ерлан Карин, сменивший на этом посту Крымбека Кушербаева. Замруководителя администрации президента Мурат Нуртлеу стал первым заместителем Председателя Комитета национальной безопасности.

После совещания в среду президент Токаев дал поручение ввести госрегулирование цен в стране на социально значимые товары, а также на бензин и дизель. Кроме того, он предложил мораторий на повышение коммунальных тарифов для населения сроком на 180 дней.

Чрезвычайное положение

Во вторник президент Казахстана ввел чрезвычайное положение в крупнейшем городе страны Алматы и Мангистауской области, где продолжаются акции протеста против повышения цен на топливо.

Режим ЧП вводится до 19 января. Указ президента также предполагает введение комендантского часа с 11 вечера до 7 утра, запрета на массовые мероприятия и ограничивает передвижение людей и транспорта.

Ранее Токаев записал видеообращение, в котором призвал протестующих проявить благоразумие и не совершать противоправных действий.

В этом обращении, которое опубликовал в "Фейсбуке" его пресс-секретарь Берик Уали, Токаев настаивал на том, что власть из-за протестов не падет, и что Казахстану нужен не конфликт, а взаимное доверие и диалог.

Президент также попросил соотечественников не поддаваться на провокации и напомнил, что нападения на государственные учреждения и военные объекты противозаконны.

Токаев также пообещал в "Твиттере", что в среду проведет заседание правительства, на котором будут обсуждаться требования протестующих.

Начавшиеся в воскресенье в Мангистауской области Казахстана протесты из-за повышения цен на сжиженный газ ко вторнику охватили практически все крупные города страны. Во многих случаях стихийные демонстрации переросли в столкновения с полицейскими.

Полиция в Алматы во вторник применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона сотен участников протестов, которые пытались штурмовать здание мэрии.

Журналисты агентства AFP, работающие в Алматы, сообщают, что нескольких участников протестов и полицеских доставили в больницы с незначительными травмами, сообщалось также о задержаниях участников беспорядков.

По данным казахстанского портала zakon.kz, к вечеру полицейские оттеснили почти всех митингующих с площади Республики, при этом в ходе беспорядков загорелось несколько полицейских машин.

Центр Алматы гудит, слышны взрывы. Взрыва: соцсети pic.twitter.com/tiY4lMsLy6 — Новая Газета (@novaya_gazeta) January 4, 2022

Очевидцы и корреспонденты сообщали, что звуки взрывов в Алматы продолжали слышаться и ночью.

Правительственная комиссия пообещала митингующим снизить цену на газ и дала гарантии не привлекать их к ответственности. Несмотря на это, многие демонстранты отказались расходиться.

В Актау митингующие потребовали встречи с президентом страны, в других городах звучали требования об отставке правительства и повышении уровня жизни народа, сообщает Интерфакс.

На фоне протестов пользователи стали сообщать о перебоях в работе соцсетей. В Алматы и некоторых районах Нур-Султана был заблокирован интернет, не работали мессенджеры WhatsApp и Telegram.

Протестующие крушат полицейские машины в Алматы Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/4cT7xrOTOO — Медиазона. Центральная Азия (@mediazona_ca) January 4, 2022

Ранее власти области с 1 января повысили цену на сжиженный газ с 60 тенге (около 12 евроцентов) до 120 тенге за литр, что вызвало недовольство людей.

Протесты начались в городе Жанаозен, где в 2011 году полиция открыла огонь по протестующим.