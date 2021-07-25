Протесты против "ковид-пропуска": на улицы Франции вышли 160 000 человек
Foto: AFP/Scanpix /LETA

Во многих крупных городах Франции в субботу прошли массовые манифестации протеста против введения санитарных пропусков. В общей сложности по всей стране в них приняло участие более 160 тысяч человек, сообщает Euronews.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В Париже произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Есть пострадавшие и задержанные. Акции против законопроекта об ужесточении борьбы с распространением коронавируса проходят в стране уже не в первый раз. Сейчас французский сенат рассматривает документ, предусматривающий целый ряд жестких мер.

О новых мерах в целом рассказал президент Эммануэль Макрон еще 12 июля. Во-первых, это обязательная вакцинация для целого ряда профессий, прежде всего медработников. Во-вторых, "санитарный пропуск" будет необходим для посещения кафе, ресторанов, любых массовых мероприятий, торговых центров, для покупки билетов на самолет или поезд.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

26

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Эксклюзивный обзор: рождение Вентспилского Центра науки и инноваций VIZIUM
Семь музеев Таллинна, расположенных в уникальных местах
Ты – то, что ты смотришь! Легендарные фильмы, которые можно смотреть снова и снова
Хозяйственная деятельность Рижского порта не мешает водоплавающим птицам вить гнезда
В Рижском порту наблюдается увеличение грузооборота кроме грузов угля и нефтепродуктов
Лучшие фудкорты и популярные рынки уличной еды в Таллинне
Где встречаются спорт, радость и уличная культура: активный отдых в Вентспилсе
Смотрим запоем: Всемирно признанные сериалы