Протесты против "ковид-пропуска": на улицы Франции вышли 160 000 человек

Во многих крупных городах Франции в субботу прошли массовые манифестации протеста против введения санитарных пропусков. В общей сложности по всей стране в них приняло участие более 160 тысяч человек, сообщает Euronews.

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В Париже произошли жесткие столкновения между полицией и протестующими. Есть пострадавшие и задержанные. Акции против законопроекта об ужесточении борьбы с распространением коронавируса проходят в стране уже не в первый раз. Сейчас французский сенат рассматривает документ, предусматривающий целый ряд жестких мер.

О новых мерах в целом рассказал президент Эммануэль Макрон еще 12 июля. Во-первых, это обязательная вакцинация для целого ряда профессий, прежде всего медработников. Во-вторых, "санитарный пропуск" будет необходим для посещения кафе, ресторанов, любых массовых мероприятий, торговых центров, для покупки билетов на самолет или поезд.