Протесты в Беларуси: арестовано руководство PandaDoc, женский марш в Минске

В Беларуси арестованы четверо руководителей минского отделения IT-компании PandaDoc. Ее основатель Микита Микадо поддержал оппозицию, а теперь хочет закрыть офис в Минске и перевести бизнес в другую страну. Тем временем в центре Минска снова проходят акции противников Александра Лукашенко, некоторых из них задерживают.

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Арестованы бухгалтер компании Юлия Шардыко, директор Дмитрий Рабцевич, директор по продукту Виктор Кувшинов и глава HR Владислав Михолап. Их обвиняют в хищении бюджетных средств с использованием служебного положения.

Что происходит в Минске



В субботу в центре Минска снова проходят демонстрации сторонников оппозиции. В середине дня несколько тысяч женщин прошли по улицам города и собрались на площади Независимости - их акция называется "Женский марш мира".

У женщин в руках бело-красно-белые флаги, а также флаги других государств, в том числе США, Канады, Великобритании, Испании, Литвы и Украины. Таким образом участницы акции хотят привлечь внимание мирового сообщества к насилию милиции против демонстрантов в Беларуси.

Как передает сайт Tut.by, на площади Независимости устроили огромный хоровод.

В центре города находятся сотрудники ОМОНа и автозаки, однако акции на площади Независимости они пока не препятствуют. По сообщению ТАСС, милиционеры призывали собравшихся разойтись, но участницы скандируют: "Не уходим".

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству Интерфакс, что в субботу "за участие в несанкционированных массовых мероприятиях" в Минске задержаны около 30 человек. "Все эти граждане демонстрировали негосударственную символику, выкрикивали лозунги. Милиция на это реагировала", - сказала она.

Как передает Tut.by и Радио Свобода, во время акции были задержаны журналисты вещающего из Польши телеканала "Белсат" Максим Калитовский и Алена Дубовик, которые вели репортаж с марша. "Девушки пытались помешать неизвестным в балаклавах забрать журналистов, однако им не удалось этого сделать", - сообщает портал.

Ковалькова: меня заставили уехать



Тем временем член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Ольга Ковалькова заявила, что ее заставили покинуть страну. Ковалькова отбывала 15 суток ареста за организацию несанкционированного мероприятия и находилась в печально известном следственном изоляторе в переулке Окрестина.

"Они приехали в изолятор, посадили в свою машину, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли, - цитирует Tut.by Ковалькову. - Я не знала, куда мы едем, приехали на [пограничный] переход "Брузги".

По словам Ковальковой, в изоляторе ей угрожали. "В тюрьме стало плохо, я попросила вызвать скорую, но вместо этого пришли люди, которые заявили, что или меня вывезут из страны, или я останусь в тюрьме надолго", - сказала она (цитата по Интерфаксу).

Позднее белорусский Государственный пограничный комитет сообщил, что Ковалькова "5 сентября около двух часов ночи [...] прибыла в пешем порядке в пункт пропуска "Брузги", прошла пограничный контроль, после чего дождалась ближайшего рейсового автобуса сообщением Гродно-Варшава и проследовала на территорию Польши".

Ковалькова - доверенное лицо оппозиционного кандидата в президенты Светланы Тихановской, которая, по мнению белорусской оппозиции, на самом деле победила на выборах президента страны.

В августе PandaDo стала одной из компаний, которые из-за жесткого подавления послевыборных протестов в Беларуси захотели перевезти часть сотрудников в другие страны и остановить инвестирование средств в Беларусь.

Какие обвинения предъявили сотрудникам PandaDoc?





"Сотрудники обвиняются в том, что они как группа лиц, используя своё должностное положение, завладели денежными средствами в размере около 107 тысяч белорусских рублей из бюджета, причинив тем самым ущерб государству", - говорится в заявлении на сайте компании.

Как сообщают PandaDoc, уголовное дело было заведено задним числом, и задержанных сотрудников отправили в тюрьму на два месяца.

PandaDoc категорически отвергают обвинения, настаивая, что компания вела дела законно. По их словам, это подтверждают результаты международных аудиторских проверок.

В своем заявлении представители компании назвали происходящее в стране правовым беспределом и потребовали немедленно освободить своих сотрудников, закрыв уголовное дело.

Если этого не произойдет, владельцы PandaDoc планируют увезти компанию из Беларуси и основать альтернативу минского Парка высоких технологий за пределами страны. Они также обещают добиваться максимального внимания к процессу над своими сотрудниками в СМИ и политических и экономических кругах, основав кампанию #SavePandaDoc.

Что произошло с сотрудниками PandaDoc





В офис PandaDoc в среду на этой неделе пришли с обыском - как сообщал Микита Микадо, его проводили сотрудники департамента финансовых расследований. Микадо назвал происходящее репрессиями и заявил, что намерен подключить юристов.

В августе Микадо предложил оказывать финансовую помощь сотрудникам силовых ведомств, которые покинут службу в знак протеста против жестокого подавления оппозиционных выступлений. К 23 августа было получено 425 заявок от уволившихся силовиков.

Чем занимается PandaDoc





Белорусский IT-стартап PandaDoc был основан в 2014 году в США белорусскими программистами Микитой Микадо и Сергеем Барысюком.

Компания разрабатывает программное обеспечение для автоматизации документооборота - в частности, для создания электронной доставки и подписания документов.

Она имеет офисы в минском Парке высоких технологий (ПВТ, аналоге российского "Сколково"), в США, где живут основатели, и на Филиппинах.

Власти Беларуси с 2005 года развивают ПВТ, который для страны стал не только имиджевым проектом, но и поставщиком валютной выручки.

В январе 2020 года Сергей Румас, занимавший тогда пост премьер-министра страны, называл ПВТ самым быстрорастущим сектором экономики и национальным приоритетом.

12 августа отраслевой портал dev.by опубликовал открытое письмо резидентов ПВТ, в котором они призывали остановить насилие и провести новые прозрачные выборы президента. Власти не комментировали обращения бизнеса.