Протесты в Беларуси: демонстранты вышли на "марши воли"
Foto: AP/Scanpix/LETA

В Минске и других белорусских городах в воскресенье проходят ставшие регулярными акции протеста. Из-за жесткого подавления демонстраций и массовых задержаний протестующие с конца ноября перешли на новую тактику: теперь они собираются не в центре Минска, а на местах и совместно двигаются к месту сбора.

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По данным правозащиного центра "Весна", лишенного властями регистрации, на данный момент могут быть задержаны 68 человек.

Среди прочих были задержаны и затем отпущены корреспондент Интерфакс-Запад и аккредитованый МИДом Беларуси журналист российского агентства РИА Новости.

По данным белорусского портала TUT.BY, большое число задержаний прошло в минском микрорайоне "Чкаловский". В числе задержанных были случайные прохожие, в том числе несовершеннолетние, а также водители, которые вышли из машин, когда увидели, как хватают других людей, сообщает издание.

На протяжении последних месяцев перед началом акций протеста закрывались около десятка станций метро, операторы сообщали об ограничении работы интернета по требованию властей. Однако в этот раз ненадолго закрылись всего три станции, а перебои наблюдались в основном в работе сервиса Telegram, с помощью которого протестующие координируют свои действия. Вероятно, это как раз связано с изменением тактики демонстрантов.

Демонстранты, каждое воскресенье выходящие на несанкционированные акции протеста, требуют отставки находящегося 26 лет у власти Александра Лукашенко и пересмотра результатов августовских выборов.

Оппозиционный телеграм-канал Nexta Live, координирующий действия протестующих, анонсировал воскресный "Марш воли" так: "Боль и ужас от преступлений режима не ввергли нас в депрессию и выученную беспомощность, как замышлялось. Но укрепили сплоченность и самоорганизацию, отвагу и волю, чувство общности и настойчивость в отстаивании наших прав".

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