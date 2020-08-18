Протесты в Беларуси: главное, что происходит 18 августа

Александр Лукашенко сказал, что Ангела Меркель хочет с ним поговорить, но вместо этого она обсудила ситуацию в протестной Беларуси с Владимиром Путиным. Лукашенко награждает силовиков на фоне волны насилия, актеры бастуют вслед за рабочими, дипломаты увольняются. Эти и другие новости — в обзоре Би-би-си.

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Театр бастует

В Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. К стачечному движению присоединилась труппа Театра им. Янки Купалы, директор которого — Павел Латушко — накануне был уволен.

Во вторник в театр приехал министр культуры Юрий Бондарь. На крыльце его дожидались около сотни человек с плакатами, сообщал Tut.by. Министра встретили криками "Позор".

По итогам встречи с министром артисты заявили, что дают Бондарю сутки на то, чтобы министерство культуры восстановило в должности руководителя театра, иначе следующего театрального сезона не будет, передает белорусская служба "Радио Свобода". Артисты также требут отставки министра.

Бондарь в свою очередь заявил, что Латушко уволен законно, а заявления об увольнении актеров будет рассматривать новый директор, которого назначит министерство. Покидал театр министр снова под громкое "Позор!"

Министр культуры Юрий Бондарь вышел из здания Купаловского театра. Протестующие скандируют "Позор!" pic.twitter.com/Z5MmqeIi0X — bbcrussian (@bbcrussian) August 18, 2020

Работники Минского автомобильного завода (МАЗ) сообщают, что люди начинают собираться на улице у предприятия, чтобы официально оформить забастовку, сообщает Naviny.by.

Один из крупнейших в мире производителей калийных удобрений "Беларуськалий" готовится остановить работу в рамках общенациональной забастовки, заявил агентству Рейтер председатель союза горняков Юрий Захаров.

"Забои сейчас готовятся к остановке. Идут заключительные работы, подготавливаются к остановке забоев", — сказал Захаров. По его словам, для полной остановки работы потребуются как минимум сутки. Это же сказал пресс-секретарь стачкома "Беларуськалия".

Около здания Белтелерадиокомпании также второй день подряд собираются люди, передает издание. Собравшиеся поют "Перемен" Виктора Цоя.

Около 10 утра проезд к государственной телерадиокомпании со стороны проспекта Независимости перекрыла ГАИ, вход в здание оградили забором, но сотрудников внутрь пока пускают, а немногочисленная группа бастующих стоит у забора, пишет Tut.by.

Кроме того, по данным портала, забастовка началась на Белорусском радио. К забастовке также готовится коллектив газеты "Звезда". К этому дню около 30 журналистов сообщили, что увольняются из государственных СМИ.

Газета "Комсомольская правда в Беларуси" во вторник не поступила в продажу. По официальной версии, номер не успели напечатать. В него вошел репортаж о многотысячном митинге противников Лукашенко под заголовком "Воскресный "Марш за свободу" стал самой массовой акцией в истории Беларуси".

Дипломаты тоже увольняются

Посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал заявление об отставке. За несколько дней до этого он записал видеообращение, в котором поддержал белорусов, вышедших на мирные протесты.

"Я действительно подал заявление об отставке. Это логичный шаг, поскольку как посол я назначен действующим президентом и предполагается, что должен проводить определенную им политику. МИД считает, что выраженная в моем заявлении гражданская позиция вышла за эти рамки", — сказал Лещеня Tut.by.

В своем видеообращении дипломат говорил: "Как и все белорусы, я в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны. На Tut.by в одной из фотографий месива из синяков и кровоподтеков мы опознали одноклассника моей дочери, который точно никогда не числился в смутьянах".

В свою очередь МИД Беларуси подтвердил отставку главы департамента Северной Америки и Западной Европы Андрея Бушило. ТАСС со ссылкой на свой источник сообщает, что министр иностранных дел Владимир Макей в отставку не собирается. Возле МИД Беларуси проходит акция солидарности с дипломатами.

Вот так проходит акция солидарности возле МИДа. pic.twitter.com/NwDZNpuPRJ — TUT.BY (@tutby) August 18, 2020

Накануне еще двое сотрудников МИД Беларуси провели возле здания министерства пикет — начальник историко-архивного отделения Вячеслав Казаченок и замглавы управления евразийской интеграции Елена Копанева. Они держали в руках чистые листы бумаги, которые, по их словам, должны были олицетворять чистую совесть.

Министр отрицает использование "скорых" силовиками

Министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник прислал в редакцию Tut.by открытое письмо, в котором в частности заявил, что его ведомство не предоставляло силовикам машины скорой помощи — такие предположения высказывались из-за публикаций в соцсетях фотографий, на которых сотрудники правоохранительных органов ездили на машинах, похожих на "скорые".

"Ни одна наша машина скорой помощи не использовалась сотрудниками МВД для их перевозки к местам задержаний, что похожую раскраску имеют машины медицинской службы внутренних войск, где находятся военные медики, естественно, в военной форме, и именно они оказывали медицинскую помощь своим пострадавшим коллегам в самом эпицентре, что могло и породить эти слухи", — говорится в письме.

Протестующие полагали, что силовики использовали машины скорой помощи, чтобы перемещаться по городу в условиях активной блокады дорог со стороны оппозиции.

Также Караник заверил, что в больничных моргах нет неопознанных трупов. Он объяснил, что люди, умершие вне больничных стен направляются судебно-медицинским экспертам, которые находятся вне юрисдикции минздрава. "Есть ли в данный момент в службе судебно-медицинской экспертизы неопознанные тела, в каком количестве и что явилось причиной смерти — эти вопросы надо задавать именно туда", — написал министр.

Министр обратился к активистам с открытым письмом на следующий день после того, как поговорил с ними вживую у здания министерства. Караник констатировал, что разговора на улице не получилось.

Лукашенко наградил силовиков

Лукашенко издал указ, которым наградил более 300 сотрудников МВД медалями "За безупречную службу" первой, второй и третьей степени. Документ был опубликован во вторник, но подписан еще 13 августа, то есть после жестокого подавления протестов и начала массовых акций солидарности с пострадавшими от рук силовиков.

Белорусский портал KYKY изучил список награжденных и обнаружил, что в нем есть трое водителей автозаков и девять сотрудников изоляторов.

Награды присвоены "за образцовое исполнение служебных обязанностей".

В общей сложности во время протестов было задержано около 7 тысяч человек, около 700 человек написали заявления в прокуратуру о насилии, примененном к ним при задержании или в изоляторах временного содержания.

Материалы на награждение были еще в марте, сообщила представитель МВД Ольга Чемоданова после того, как "некоторые телеграм-каналы и сайты попытались придать негативный окрас информации о награждении".

На воскресном митинге в свою поддержку 65-летний Лукашенко рассказывал об угрозах "семьям военных, государственным служащим". "Помните, я никогда вас не предавал, никогда! И я вас никогда не предам!" — говорил он.

Противостояние на Окрестина

Ночь на вторник в Минске прошла спокойно — без задержаний. Вечером противники Лукашенко провели митинг у СИЗО №1 на улице Володарского, куда они пришли после акции протеста на центральной площади Независимости. Оттуда митингующие решили направиться к печально известному изолятору на улице Окрестина, куда свозили задержанных манифестантов.

По этому поводу между противниками Лукашенко произошел конфликт. Волонтеры, которые организовали лагерь под стенами изолятора для помощи задержанным, просили демонстрантов не идти туда, сообщал Tut.by.

По их мнению, митинг в непосредственной близости от изолятора мог ухудшить положение тех, кто находится за решеткой. К тому же в 2006 году шествие к изолятору по инициативе кандидата в президенты Александра Козулина закончилось побоищем, напоминали они.

Волонтеры подходили к демонстрантам и просили не идти на Окрестина, но с этим были категорически не согласны люди во главе колонны, писал Tut.by. Волонтеры натянули в парке у изолятора ленты, за которые просили не заходить. После этого мегафон взял в руки священник и сказал, что крайняя точка движения должна находится возле заграждения перед лагерем, который сформировали волонтеры. Протестующие согласилась с этим предложением. Митинг в сквере продолжался несколько часов.

Лукашенко. Полная версия

Тем временем государственное ТВ показало в вечерних новостях более полную версию выступления Лукашенко на Минском заводе колесных тягачей, которое накануне распространялась в телеграм-каналах короткими фрагментами, записанными рабочими на мобильные телефоны. Больше всего разошлись моменты, где рабочие кричат "Уходи!", а Лукашенко обвиняет их в предательстве и пугает возможностью потерять работу.

Из нового потока заявлений Лукашенко в новости попали несколько: во-первых, он предупредил о возможной реакции России на ситуацию в Беларуси (но не уточнил, в чем она может выражаться), во-вторых, заявил, что кандидат в президенты Светлана Тихановская не будет проводить повторные выборы и останется управлять страной под руководством супруга Сергея Тихановского, который сейчас под арестом.

"И даже Витьку Бабарико никто не выпустит, потому что он уже потом им будет мешать", — сказал Лукашенко, имея в виду еще одного (незарегистрированного) кандидата в президенты, который был арестован перед выборами.

Лукашенко также заявил, что предлагал оппозиции пересчитать голоса. Оппозиция отрицает это.

Наконец, Лукашенко сказал рабочим, что ему в воскресенье звонила канцлер Германии Ангела Меркель, чтобы "поговорить". "Такого разговора между Меркель и Лукашенко не было после выборов", — сказал агентству Рейтер представитель немецкого правительства.

В итоге во вторник Меркель провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, а не с Лукашенко. Обсуждалась ситуация в Беларуси после выборов, сообщает пресс-служба канцлера. Меркель сказала, что белорусские власти должны воздержаться от применения силы против мирных демонстрантов, немедленно освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией и обществом.

Путин же заявил о неприемлемости попыток вмешательства во внутренние дела Беларуси, "ведущих к дальнейшей эскалации кризиса", сообщает Кремль. Позже Путин поговорил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Кремль подчеркивает, что это Макрон позвонил Путину.

Тем временем Тихановская записала еще одно видеообращение и передала слова находящегося в СИЗО мужа, у которого сегодня день рождения: "Он просит, чтобы вы не сидели, а сделали все, чтобы жить в стране для жизни".

Более 100 человек пришли во вторник к СИЗО №1 на улице Володарского, чтобы поздравить Тихановского, пишет Sputnik Беларусь. Ему исполняется 42 года.

В Минске собравшиеся у тюрьмы на Володарского громко скандировали "Сергей, с днем рождения!". Сегодня Сергею Тихановскому исполняется 42 года. pic.twitter.com/PXejfGMRnC — TUT.BY (@tutby) August 18, 2020