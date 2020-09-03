Протесты в Беларуси: Лукашенко сменил главу Совбеза и председателей КГБ и КГК

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. Хроника событий 3 сентября.

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Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Андрей Равков и председатель КГБ Беларуси Валерий Вакульчик отправлены в отставку, сообщает Tut.by.

Вакульчик стал новым госсекретарем Совбеза, а КГБ возглавил Иван Тертель, ранее занимавший должность председателя Комитета государственного контроля, пишет госагентство БелТА. Исполнять обязанности председателя КГК будет Василий Герасимов, прежде работавший первым заместителем председателя ведомства.

Равков занимал пост госсекретаря Совбеза с 20 января, до этого он 5 лет был министром обороны. Вакульчик возглавлял КГБ с ноября 2012 года, а до этого полтора года являлся председателем Следственного комитета республики. Тертель руководил КГК с июня 2020-го.

Совет адвокатских палат и юридических обществ Европы (CCBE) обеспокоен задержанием юриста и члена президиума Координационного совета оппозиции Беларуси Лилии Власовой.

CCBE призвал Александра Лукашенко "сделать все возможное" с целью освобождения юриста и прекращения "любого политически мотивированного преследования" Власовой. В обращении к президенту республики также содержится призыв "принять все необходимые меры для обеспечения юристам Беларуси возможности выполнять профессиональные обязанности, не опасаясь репрессий, препятствий, запугивания или преследований". CCBE особо выделил необходимость сохранять независимость и целостность системы правосудия и принципа верховенства закона.

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время произвести кадровые перестановки в руководстве республики.

"В ближайшее время президент примет кадровые решения", - сообщают госагентство БелТА и близкий к пресс-службе белорусского президента Телеграм-канал "Пул первого". Как ожидается, назначения будут проведены уже в четверг. "У президента сегодня кадровый день. Ждем новых назначений", - отмечает БелТА.

Заместитель помощника секретаря Бюро по европейским и евразийским делам Госдепартамента США Джордж Кент заявил, что США не намерены принуждать Беларусь делать выбор между Западом и Россией. "Из социологических опросов совершенно ясно, что подавляющее большинство белорусов хотят иметь очень близкие и позитивные отношения с Россией", - отметил он, выступая во время видеоконференции, организованной Германским фондом Маршалла в Вашингтоне. Отвечая на вопрос о возможном военном вмешательстве России в Беларуси, Кент заявил, что это серьезно ухудшит отношения Москвы и Вашингтона.

Более 200 суток ареста в сумме получили задержанные в День знаний участники студенческих акций протеста. Как сообщают издание Tut.by и правозащитный центр "Весна", на всех были составлены административные протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий. По данным правозащитников, рассмотрено 44 административных дела.