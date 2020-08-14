Протесты в Беларуси: рабочие заводов и медики вновь вышли на улицы
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В Беларуси возобновили акции протеста, пишет Tut.by. С раннего утра в Минске люди выстраиваются в "цепи солидарности" вдоль дорог, несколько предприятий вышли на забастовки.

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В разных районах Минска на протесты выходят медики, пишет издание. В 8 утра на ступенях выстроились медики 10-й городской клинической больницы с призывом остановить насилие. Они пообещали выходить на акции каждый день, пока не освободят задержанных.

Чуть раньше, к 7:30 утра, к проспекту Дзержинского у станции метро "Грушевка" вышли кардиологи 4-й городской больницы Минска. Медики опять выстраиваются в "цепи солидарности" в Минске — на этот раз в Заводском районе столицы напротив универмага "Беларусь". Они держат в руках плакаты "Хватит избивать наших мужчин" и "Медики против насилия".

Акции проходят и в других районах белорусской столицы. Так, десятки человек выстроились в "цепи солидарности" на мосту между улицами Чкалова и Московская у станции метро "Институт культуры". В основном это девушки с цветами в руках, многие из них в черном. Проезжающие мимо машины сигналят протестующим, приветствуя их, пишет Tut.by.

Крупная акция протеста второй день продолжается у минской Филармонии. Накануне музыканты вышли туда с лозунгом: "У меня украли голос". "Нас очень заботит и волнует то, что на улицах происходит насилие", — сказала Tut.by концертмейстер Надежда.

На забастовки вышли рабочие Минского электротехнического завода имени В.И.Козлова и сотрудники Минэнерго. Акции солидарности проходят также в Гродно и Солигорске, пишет портал телеканала "Дождь".

По данным Tut.by, собрания проходят также на Белорусском металургическом заводе этим утром.

Акцию протеста решили поддержать и работники завода "Гродноазот".

"Нас несколько сотен человек. Все очень накалены и эмоциональны, мы собрались за территорией предприятия, руководство сразу же вышло к людям и пытается уговорить всех зайти на территорию завода, чтобы нас не видели остальные. Людей много, может, к нам даже присоединился кто-то из горожан, сейчас сложно сказать. Пока никакие требования не выдвигаются, мы пытаемся договориться, в каком формате будет проходить эта встреча", — цитирует рабочего "Онлайнер".

9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. ЦИК объявил, что за Александра Лукашенко проголосовали 80% избирателей. После этого по всей стране начались акции протеста, крупнейшие промышленные предприятия объявили о забастовке. Протестующие требуют пересмотреть итоги выборов, считая, что победа действующего президента Лукашенко была сфальсифицирована, освободить политзаключенных и остановить насилие силовиков.

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