Протесты в Беларуси: силовики задержали более 300 участниц "Блестящего марша" в Минске

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко. По данным "Весны", число задержанных на марше превысило 300 человек.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Светлана Тихановская потребовала освободить задержанных сегодня в Минске женщин.

"Сотрудники силовых ведомств должны помнить: белорусы готовы деанонимизировать тех, кто исполняет преступные приказы. Вам еще придется посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", - говорится в обращении, опубликованном в Telegram-канале Тихановской.

За участие в несанкционированном мероприятии в Минске задержаны более 10 человек, заявила в интервью агентству БелТА официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич.

"Сотрудники милиции перед задержанием предупредили собравшихся о том, что мероприятие несанкционированное, и попросили их разойтись. На что толпа граждан не отреагировала, затем последовали сами задержания. Все задержанные доставляются в территориальные РУВД для дальнейшего разбирательства", - указала она.

В списке задержанных, составляемом Правозащитным центром "Весна", к 18.10 уже 158 человек. Список постоянно обновляется и дополняется. Среди прочих, в нем числится сотрудница посольства Великобритании Инна Рамашевская.

Белорусские СМИ сообщают о возобновлении задержаний в Минске. Автозаки вернулись на улицу Сурганова, в них вновь начали отводить людей. Задержан, по меньшей мере, один журналист, пишет Telegram-канал "Чай с малиновым вареньем".

Возле торгового центра "Айсберг" не осталось практически никого, автозаки и автобусы с задержанными участницами женского марша уехали. По подсчетам корреспондента издания "Наша нива", у "Айсберга" было задержано не менее 200 человек. При этом силовики, уводившие женщин в автозаки, вели себя вежливо, пишет Tut.by. В автозаках не хватило всем места, и правоохранители отпустили не поместившихся девушек, сообщает Telegram-канал "Чай с малиновым вареньем". Участницы женского марша, которых не задержали, выстроились в цепь на улице Сурганова, в ней стоит около 80 человек, передает "Радио "Свобода" - Беларусь". Задержанную у "Айсберга Нину Багинскую отпустили у отделения полиции.

На кадрах с места событий в Минске видно, что силовики окружили женщин и прижали их к стене торгового центра. Участницы устроили звуковую атаку. Часть из них скандирует: "Что скажешь маме?", "Отпускай", "Отпустите домой женщин". По данным "Еврорадио", задержанных так много, что к автозакам образовалась очередь. Одной из женщин стало плохо, силовики заявили, что вызвали скорую, но отказались пропустить к пострадавшей женщину, которая утверждает, что является ее сестрой, пишет "Радио "Свобода" - Беларусь". Затем женщине стало лучше и она ушла.

В Минске начались задержания участниц женского марша. Около комплекса "Айсберг" появились силовики в форме и остановили движение колонны. Они начали выдергивать вставших в сцепку женщин и десятками отводить в автозаки, сообщает Onliner. По данным Telegram-канала "#МотолькоПомоги этому городишко от 3% избавиться", задержана известная активистка Нина Багинская.