Протесты в Беларуси: в Бресте полиция применила спецсредства против протестующих

В Беларуси продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

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Милиция сделала предупредительный выстрел в воздух на одной из центральных улиц — Советской — в Бресте, сообщил в Telegram-канале местный журнал "Бинокль". О том, что правоохранители выстрелили в воздух, передал и портал Tut.by. Пресс-секретарь МВД Беларуси Ольга Чемоданова подтвердила корр. DW, что было применено спецсредство: "карабин со светошумовым патроном для предотвращения нападения на сотрудника". Задержания продолжаются.

Силовики рассекают колонну демонстрантов на перекрестке проспекта Независимости и улицы Козлова в Минске. Там установлен специальный штурмовой заградительный комплекс "Рубеж". Силовики оттесняют людей с проспекта, бьют в щиты, передает портал Tut.by. Входы во дворы оцеплены. На площади Змитрака Бядули в районе перекрестка проводятся массовые задержания.

Белорусские правозащитники сообщают о 55 задержанных в ходе воскресных акций протестов в Минске и других городах страны, включая Гомель, Брест и Гродно. По данным правозащитного центра "Весна", среди задержанных в белорусской столице есть доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской — Олег Моисеев.

Белорусская ассоциация журналистов сообщила о задержании в Минске репортера Дениса Борща. Между тем корреспондент DW пообщалась с участниками "Марша справедливости", они рассказали о мотивах, побудивших их выйти на улицы.