Протесты в Беларуси: в центр Минска стягивают спецтехнику

В Беларуси не прекращаются массовые протесты после объявления победы Александра Лукашенко на президентских выборах 9 августа. DW следит за событиями воскресенья, 22 ноября.

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Обозреватель российского интернет-издания "МБХ медиа" Роман Попков отпущен на свободу после 15 суток ареста, проведенных в изоляторе в 1-м переулке Окрестина. Попков рассказал, что персонал в изоляторе "вменяемый". "Но людям, которые проходили через РОВД, пришлось многое испытать. Все, что я видел за последние две недели, убедило меня в том, что абсолютно неадекватная система в стране. Людей с акций доставляют избитых, подвергшихся давлению в РОВД", — приводит издание его слова.

Люди в оливковой форме устанавливают металлические ограждения на площади Независимости в Минске, к ней стянуты автозаки и спецтехника, сообщает Tut.by.

Сторонники оппозиции и протестующие запланировали на воскресенье акции протеста "Марш против фашизма". Силовики стягивают в центр белорусской столицы специальную технику. Жители Минска заметили колонны бронемашин.

Очередное воскресенье в Миске началось с предсказуемых событий. В ожидании протестной активности силовики стягивают в город спецтехнику. Наши читатели заметили колонны бронемашин, мчащие в центр со стороны Уручья и Лебяжьего. На часах даже не было 9:00.https://t.co/dHFTEqbyqb pic.twitter.com/3NbXCvCgdY — Onliner (@OnlinerBY) November 22, 2020

Не менее 59 человек были задержаны в Беларуси с 16 по 21 ноября по политическим мотивам, таким образом общее число задержаний за время протестов достигло 29 940, пишет издание "Наша нива" со ссылкой на подсчеты правозащитного центра "Весна". Ему известно о 523 белорусах, которые проходят по уголовным статьям. Среди них не допущенные к участию в выборах Сергей Тихановский и Виктор Бабарико, а также журналистки Екатерина Борисевич и Екатерина Андреева.

Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская призвала граждан выйти на улицы 22 ноября. "Я поддерживаю каждого, кто завтра выйдет в свой двор и прогуляется по родному району. Каждый шаг ведет к свободной и справедливой Беларуси", — написала она в своем Telegram-канале.

При этом Тихановская в очередной раз назвала ОМОН и Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУПОПиК) "террористическими организациями" и подчеркнула, что у них "не хватит сил приехать к каждому дому каждого города Беларуси". Ранее ряд белорусских Telegram-каналов анонсировал проведение 22 ноября "Марша против фашизма".

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова, которая находится в изоляторе в Жодино, заявила, что не жалеет о порванном на границе загранпаспорте. "Не изменила бы ни одного решения. И не жалею ни на йоту ни о кампании, ни о паспорте, ни об отказе покидать Беларусь", — написала Мария Колесникова в письме своей сестре Татьяне Хомич, которое та опубликовала в соцсети Facebook. Арест Колесниковой был продлен до 8 января. Суд отклонил жалобу ее защиты на продление срока заключения оппозиционерки под стражу.