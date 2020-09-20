Протесты в Беларуси: в Минске ожидается "Марш справедливости"

В Беларуси не прекращаются протесты и забастовки после президентских выборов 9 августа и объявления победы Александра Лукашенко.

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В воскресенье в Минске и других городах страны ожидаются массовые протестные акции. В столице запланировано проведение "Марша справедливости", который, как сообщают белорусские Telegram-каналы, начнется во второй половине дня. Накануне во время женских акций протеста силовики задержали свыше 300 участниц "Блестящего марша" в Минске.

Белорусские гостелеканалы ОНТ и "Беларусь 1" показали сюжеты о задержанном по делу о массовых беспорядках Степане Латыпове, в которых утверждается, что минчанин собирался использовать яды против милиционеров. Латыпов, живущий на улице Червякова в Минске, где расположен двор, известный как "площадь Перемен", является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки).

15 сентября во дворе он охранял будку с изображением двух диджеев, включивших песню Цоя на официальном мероприятии, от силовиков. Минчанин требовал, чтобы силовики представились. Видео его задержания стало очень популярным в соцсетях.

Число женщин, задержанных во время акций протеста в Минске в субботу, 19 сентября, по состоянию на утро воскресенья, достигло 390 человек. Об этом сообщил правозащитный центр "Весна", на сайте которого размещен обновляемые список задержанных. Несколько граждан были задержаны в регионах. Задержанных после составления протоколов об административном нарушении освобождали. По данным правозащитников, не менее 10 человек доставлены в изолятор в переулке Окрестина.