Протесты в Беларуси: власти ослабили хватку и начали извиняться. Онлайн-трансляция

В Беларуси пятый день продолжаются протесты против итогов президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победил Александр Лукашенко. На крупных предприятиях начались забастовки, а количество задержанных приблизилось к семи тысячам человек. Delfi обобщает последние новости в текстовой трансляции.

ПРОТЕСТЫ В БЕЛАРУСИ

После официального заявления СК о том, что на теле Александра Вихора, которого 9 августа в Гомеле задержал ОМОН, не обнаружено видимых телесных повреждений, родные скончавшегося парня просят показать им тело сына, а им говорят, что он умер от передозировки, пишет tut.by. Как сообщалось, 25-летний молодой человек умер в госпитале, куда его доставили из автозака. Мать погибшего утверждает, что у парня были проблемы с сердцем.

"Скорая находится в шоке. Не может говорить, что там происходит. Психологически. А это представьте это врачи скорой, которые видели почти все". Врач из Минска рассказал "Дождю" о состоянии людей, которых привозят из изолятора на Окрестина.

Глава МВД Юрий Караев: «Мое первое распоряжение — журналистов, попавших в ИВС, ЦИП, разбирайтесь, отпускайте их немедленно, в первую очередь. Пресса — это святое». Он объяснил массовые задержания и насилие в отношении журналистов тем, что они «лезут в самое пекло», сообщает Дождь. По данным Белорусской ассоциации журналистов, за время протестов в Беларуси задержали 68 журналистов, в неволе остаются 23 человека.

В СМИ появилась информация о том, что Лукашенко готовит обращение к народу. Однако, «Медиазона» обратила внимание, что первым эту информацию опубликовал анонимный телеграм-канал, у которого всего 11 тысяч подписчиков.

Мы обращаемся к действующей власти. Мы призываем ее: 1. Немедленно прекратить применение физической силы и ограничения свободы. Беларусы имеют право мирно выражать свое несогласие, гулять по улицам, носить браслеты тех цветов, которые им нравятся. 2. Выпустите всех политических заключенных и задержанных. Счет уже перевалил за 6 000. 3. Покажите реальные результаты голосования по каждому избирательному участку, предоставьте избирателям документы на проверку. 4. Мэры всех городов! 15 и 16 августа Вы должны выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе. Дайте людям возможность мирно выразить свое мнение.

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс 13 августа в передаче "День на Delfi" рассказал о той ночи, в которую Светлана Тихановская приехала в Литву. По словам министра, помощь кандидату в президенты Беларуси была оказана, поскольку женщине угрожала опасность.Линкявичюс сказал, что Тихановская пережила большое потрясение. "Она пережила большое потрясение, думаю, и давление, может, шантаж, трудно гадать. После 7 часов под арестом, где она зачитывала этот надиктованный текст заявления, который появился в интернете, призываю не принимать это за чистую монету. Она пережила серьезное потрясение, сейчас она немного приходит в себя, ничего особенного она не рассказывала", – сказал министр.

Белорусские IT-предприниматели Сергей Борисюк и Микита Микадо пообещали финансовую помощь силовикам, которые решат уволиться. За сутки обратились больше 30 человек.

Эксперты отмечают, что официальная Беларусь сменила тактику. В четверг не наблюдается массовых избиений протестующих и применения спецсредств, а официальные лица стали распространять сообщения с извинениями. Эксперты считают, что такие действия возможны на фоне забастовок трудящихся.

Начальник милиции Гродно Вадим Синявский извинился за действия подчиненных, пишет Tut.by. «Мне стыдно за действия некоторых наших сотрудников. Но у нас не было другого выбора. Мы разберемся, я вам обещаю. Мы такие же люди, как и все остальные, мы такие же белорусы, как и вы, по крови. Я вас не бью. Простите моих сотрудников, если они сделали вам больно», — сказал Синявский.Читать полностью: https://42.tut.by/696587?tg

Председатель Совета Республики Беларуси Наталья Кочанова заявила: "Нам не нужна драка. Не нужна война. Президент услышал мнение трудовых коллективов и поручил разобраться по всем фактам задержаний, которые произошли в последние дни и сейчас идет интенсивная работа в этом направлении. Уже на вечер сегодняшнего дня отпущены более тысячи человек под обязательства неучастия в несанкционированных мероприятиях, а несовершеннолетние переданы под расписки родителям».

Экс-президент Литвы Даля Грибаускайте в Twitter назвала действующего главу Беларуси А.Лукашенко "диктатором с окровавленными руками" и призвала его покинуть страну. https://twitter.com/Grybauskaite_LT/status/1293817634144780289?ref_src=twsrc%5Etfw

Белорусский Верховный суд опубликовал список тех, кто был арестован в ходе протестных акций в Минске. Список можно посмотреть здесь, пишет Gazeta.ru. В перечне числятся свыше 500 человек. Самыми младшими арестованными стали граждане 2002 года рождения, а самым старшим — гражданин 1947 года рождения.

Глава МВД Белоруссии Юрий Караев извинился за действия милиции на протестах. «Я беру ответственность и приношу извинения за травмы случайных людей на протестах, попавших под раздачу», — сказал Караев в эфире телеканала ОНТ, передает Meduza.

В Беларуси тысячи людей остаются в изоляторах после задержаний на акциях протеста. Поступают сообщения, что над задержанными издеваются в изоляторах: их избивают, держат на асфальте на улице, не дают еду и воду. Сегодня стало известно, что некоторых из задержанных стали выпускать. У стен тюрьмы собрались сотни людей, которые ищут своих родственников. Катя Канаплева, координатор штаба Виктора Бабарико, рассказала телеканалу "Дождь", что "выпускают наиболее избитых".В редакцию «Нашай Нiвы» волонтер прислал запись, которую сделал ночью у стен изолятора. На ней слышно, как бьют людей и как на них кричат.

https://twitter.com/polovinakonya/status/1293964135470903299?ref_src=twsrc%5Etfw

Еще один мэр вышел к протестующим — в Солигорске, сообщает bbc. Там по поводу силовиков такое объяснение: “Если в городе порядок, ОМОНа не будет, обещаю. Если бы не вмешалась милиция, у нас были бы разбитые витрины и машины”.

На акцию протеста в Минске вышли работники белорусской железной дороги, передает РИА Новости. Железнодорожники скандируют "БЧ! БЧ!" ("белорусская чугунка"), а также "Уходи!". Как сообщалось, сегодня забастовки прошли на многих предприятиях.

В Жодино мэр города вышел к протестующим, сообщает bbc. Его спрашивают, готов ли он убрать ОМОН из города. Ответ: “На территории города Жодино ОМОНа нет”. Но внутренние войска есть: "Для охраны объекта — изолятора временного содержания, который открыт на базе изолятора нашей тюрьмы, и где сегодня содержатся правонарушители". Люди скандируют: "Выпускай!"

Министерство иностранных дел Латвии получило информацию о том, что в Беларуси задержаны два жителя Латвии, сообщил министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич (Новое Единство). МИД и посольство Латвии оказывают им необходимую консульскую помощь и пытаются добиться их освобождения. https://www.facebook.com/edgars.rinkevics/posts/3354176524643637&width=500

В центре Минска закрыты все магазины, рестораны и кафе, передает Meduza. При этом о задержаниях или столкновениях с силовиками никто не сообщает: в разных районах города люди спокойно стоят на тротуарах, проезжающие машины им сигналят в знак поддержки.

По наблюдениям портала tut.by в подавлении протестов участвует не только ОМОН, но также спецназ внутренних войск, спецназ МВД «Алмаз», сотрудники патрульно-постовой службы, курсанты Академии МВД и десантники.

Стало известно имя погибшего в Минске 10 августа. Его зовут Александр Тарайковский. Журналисты связались с женой погибшего. По словам женщины, около восьми вечера они вернулись с прогулки с дочерью. Александр был возмущен, что на улице задерживают людей и сказал, что пойдет в свою квартиру, которая находилась в районе метро "Пушкинская". Он был в шортах и майке, при себе у него был телефон, со ссылкой на Радио Свобода передает bbc.

Президенты Литвы, Эстонии, Латвии и Польши призвали президента Беларуси Александра Лукашенко прекратить применение силы против своего народа, освободить всех задержанных протестующих и немедленно начать диалог с народом Беларуси.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва видит попытки иностранного вмешательства в дела Беларуси. Массовые протесты в стране она охарактеризовала как инциденты, связанные с нарушением общественного порядка, cообщает Deutsche Welle.

https://rus.delfi.lv/news/daily/abroad/massovye-protesty-v-belarusi-chto-izvestno-k-vecheru-chetverga.d?id=52376915

Кратко - о главных событиях четверга в Беларуси: Во время массовых акций протеста 12 августа милиция задержала около 700 человек. Данных по 13 августа пока нет. Ночь со среды на четверг в Беларуси стала самой спокойной за последние четыре дня - однако протесты продолжаются. По официальным данным, задержано около семи тысяч человек. Четверо кандидатов в президенты Беларуси, которые, по данным ЦИК страны, проиграли выборы, решили оспорить победу действующего президента Александра Лукашенко. На крупных предприятиях проходят акции протеста. Несколько телеведущих и действующие сотрудников милиции демонстративно уволились с работы. Ветераны спецназа публикуют видео, на которых в знак протеста выбрасывают форму в мусорные контейнеры.