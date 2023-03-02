Протесты в Израиле переросли в столкновения с полицией
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Протестующие против судебной реформы в Израиле перекрыли несколько улиц в Тель-Авиве, полиция применила водометы и светошумовые гранаты. Задержано около 40 человек.

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Многотысячные протесты против судебной реформы в Израиле переросли в среду, 1 марта, в столкновения с полицией. Демонстранты перекрыли несколько улиц в Тель-Авиве, полиция применила водометы и светошумовые гранаты. По данным правоохранительных органов, задержано 39 человек. В больницы доставлено не менее 11 пострадавших демонстрантов, передает агентство AFP.

Агентство Associated Press также пишет, что стражам порядка пришлось спасать жену премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сару. Протестующие окружили салон-парикмахерскую, в которой она находилась. "Страна в огне, а Сара делает стрижку", — кричали демонстранты. В результате ее вывезли из салона на полицейской машине, а толпа скандировала вслед: "Позор!"

Сам Нетаньяху поддержал действия полиции, заявив в телеэфире, что протестующие "пересекли красную черту". "Право устраивать демонстрации — это не лицензия на то, чтобы погружать страну в анархию, — цитирует его слова AP. — Мы не позволим нарушать законы и творить насилие — ни в Хаваре, ни в Тель-Авиве, ни где бы то ни было".

Спорная судебная реформа

Судебная реформа — один из ключевых проектов нового ультраправого правительства Израиля, которое было приведено к присяге в конце 2022 года. Многотысячные протесты продолжаются в стране уже несколько недель — с тех пор, как в начале января было объявлено о реформе.

Предлагаемые нововведения должны расширить полномочия кабинета министров по отбору судей Верховного суда и ограничить полномочия этого судебного органа по ветированию законов. Кнессет (парламент Израиля) одобрил соответствующий законопроект в первом чтении 20 февраля.

Нетаньяху и его союзники по коалиции утверждают, что судебная реформа призвана восстановить баланс между разными ветвями власти в Израиле. Критики же уверены, что она нарушит принцип верховенства закона. Оппоненты Нетаньяху, кроме того, считают, что премьер, вернувшийся к власти после полутора лет пребывания в оппозиции, хочет уйти от судебного преследования по обвинению в коррупции.

Законопроект о казни террористов

Другой спорный законопроект, который находится сейчас на рассмотрении Кнессета, предусматривает возможность смертной казни для террористов. До сих пор в Израиле такая высшая мера наказания по приговору суда применялась лишь дважды, второй и последний раз — когда в 1962 году был повешен "архитектор Холокоста" Адольф Эйхман.

1 марта, когда по всей стране проходили массовые протесты, израильский парламент одобрил в предварительном чтении также и законопроект о казни террористов. Теперь он поступит на рассмотрение профильного комитета Кнессета.

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