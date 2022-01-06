Протесты в Казахстане: найдены тела обезглавленных силовиков, в Алма-Ате митингующие перекрыли дорогу к больницам

В Казахстане уже несколько дней идут массовые протесты, которые привели к серьезным столкновениям жителей с полицией и попыткам захвата административных зданий. В ночь на 6 января Совет коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принял решение направить в Казахстан миротворческие силы после обращения за помощью президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

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Как пишет РИА Новости, в Министерстве иностранных дел (МИД) Таджикистана сообщили, что Таджикистан готов принять участие в операции ОДКБ и направить свои силы в Казахстан. В ОДКБ заявили, что передовые миротворческие подразделения уже приступили "к выполнению поставленных задач" в Казахстане.

В ОДКБ входят Россия, Казахстан, Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан. Издание "Vласть" на своей странице в социальной сети Twitter сообщает, что в Алма-Ату, где беспорядки повлекли за собой мародерство и попытки захвата зданий, уже прибыл "первый борт с российскими войсками". Отмечается, что солдаты начнут дежурство в городе в течение нескольких часов.

"Воинские части близ Алма-Аты приведены в высокую боевую готовность", сообщил "Vласти" источник в армии.

Несколько часов назад в Алматы прибыл первый борт с российскими войсками. Сейчас они проходят отработку и в течение нескольких часов собираются начать дежурство в городе. Воинские части близ Алматы приведены в высокую боевую готовность, сообщил Vласти источник в армии. — Vласть (@Vlastkz) January 6, 2022



В миротворческой операции ОДКБ от России будут участвовать подразделения воздушно-десантных войск. Их задачей станет "охрана государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка", пояснили в ОДКБ. Точная численность подразделений неизвестна.

Тем временем в МИД Беларуси сообщили, что страна готова принять участие в операции ОДКБ для оказания помощи Казахстану в сложившейся ситуации.

"Спутник Армения" передает, что от Армении в Казахстан отправятся 70 военнослужащих, которые будут обеспечивать охрану объектов стратегического значения на фоне массовых протестов в стране.

Как сообщает RT, в Казахстан из Таджикистана также отправятся около 200 военных для охраны правопорядка. Между тем киргизские подразделения не будут вовлечены в противостояние с протестующими, они будут только охранять важные объекты, сообщил пресс-секретарь президента Киргизии.

В свою очередь, Токаев приказал вооруженным силам, Комитету нацбезопасности Казахстана, Министерству внутренних дел (МВД), Нацгвардии и другим силовым структурам повысить боевую готовность.

Президент Казахстана призвал обеспечить непрерывность работы банков и других финансовых учреждений после стабилизации обстановки, а также защитить диппредставительства и зарубежные предприятия, действующие на территории страны.

В свою очередь, в Нур-Султане полиция и силовые структуры переведены на усиленный режим работы. По словам акима Алтая Кульгинова, призывы деструктивных сил наблюдаются и в столице Казахстана. Градоначальник призвал жителей воздержаться от посещения мест массового скопления людей.

Сообщается, что в Нур-Султане работает оперативный штаб по установлению порядка и обеспечению безопасности граждан, общественный транспорт курсирует в штатном режиме, объявлен режим чрезвычайного положения и введен комендантский час с 23.00 до 7.00.

Протесты продолжаются

Тем временем в Алма-Ате на площадь Республики снова начали стекаться протестующие, пишет "Спутник Казахстан".

По данным издания "Vласть", протестующие в Алма-Ате собрались вокруг 1-й и 7-й городских больниц. У 7-й больницы начались столкновения полиции с собравшимися жителями.

В Алматы протестующими окружены первая и седьмая городские больницы, сообщила комендатура города. Источники Vласти ранее сообщали, что в районе 7 больницы происходят столкновения с полицией. — Vласть (@Vlastkz) January 6, 2022

Заместитель градоначальника Ержан Бабакумаров заявил, что протестующие перекрыли дорогу к обеим больницам, а кареты "неотложки" не могут доставить пациентов в медучреждения. Тем не менее больницы продолжают работать в штатном режиме.

Тем временем мародеры напали на офисы пяти телеканалов - МИР, "Казахстан", "Хабар", "Евразия", КТК, пишет "Спутник Казахстан". Сообщается, что во время атаки пострадал один из сотрудников телеканала "Казахстан", он получил легкие травмы.

По данным "Хабар 24", Мародеры повредили дорогую аппаратуру и украли видеокамеры из офисов. На месте происшествия работают пожарные.

В городе Актау, который расположен на западе Казахстана также прошел митинг, но он был мирным и протестующие объявили о его завершении. По словам собравшихся, власти удовлетворили их требования, но расходиться пока никто не собирается.

Как сообщалось ранее, массовые протесты начались в первые дни 2022 года из-за повышения цен на сжиженный газ. Постепенно протесты охватили крупнейшие города страны и к среде, 5 января, привели к жестким столкновениям, мародерству, захватам административных зданий.

Более 1000 пострадавших, погибли 13 сотрудников полиции

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, в результате протестов в стране пострадали более 1000 человек, из них почти 400 госпитализированы. "Спутник Казахстан" сообщает, что в столкновениях в Алма-Ате погибли 13 сотрудников полиции, 353 пострадали.

Также было обнаружено обезглавленное тело одного из убитых сотрудников силовых структур, пишет РИА Новости со ссылкой на государственное телевидение. Однако власти Казахстана сообщают о двух трупах полицейских с отсеченными головами.

Некоторые СМИ стали заявлять и о третьем обезглавленном сотруднике полиции, однако эта информация пока не подтверждена.

Ранее сообщалось, что в результате попыток захвата зданий в Алма-Ате и окрестностях были убиты десятки участников беспорядков.

Авиакомпании отменяют рейсы



Российская авиакомпания "Аэрофлот" отменила все запланированные на вечер 6 января рейсы в Алма-Ату, Актау и Нур-Султан, сообщили представители авиаперевозчика.

В свою очередь, "Интерфакс" пишет, что крупнейшая казахстанская авиакомпания AirAstana отменила все рейсы до 7 января из-за отсутствия интернета.

Между тем российский авиаперевозчик S7 заявил, что прекращена продажа билетов на собственные совместные с Air Astana рейсы в Казахстан до 23 января.

Как сообщает РИА Новости, Казахстан также временно приостановил въезд иностранных граждан в страну в связи с режимом ЧП.

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