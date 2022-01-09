Протесты в Казахстане: полиция задержала 5800 человек, погиб еще один ребенок (обновляется)

В Казахстане введен режим ЧП из-за массовых протестов. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение. DW следит за событиями 9 января.

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В Казахстане митинги за снижение цен на сжиженный газ переросли в массовые протесты по всей стране. Президент Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства под руководством Аскара Мамина. На всей территории страны введен режим чрезвычайного положения (ЧП). В ряде городов сохраняется напряженная обстановка.

ОДКБ в ответ на запрос президента о помощи направила в республику военный контингент. Токаев заявил, что дал приказ правоохранительным органам и армии открывать огонь на поражение без предупреждения. DW следит за событиями воскресенья, 9 января (время московское).

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В Казахстане по состоянию на 9 января задержаны 5969 человек, сообщило министерство внутренних дел страны. В МВД утверждают, что среди задержанных "много иностранцев", однако по-прежнему не указывают, сколько именно и из каких стран они прибыли. Одновременно в министерстве уточнили число погибших силовиков - 16 сотрудников полиции, национальной гвардии и Минобороны. Еще более 1300 сотрудников пострадали. Ранее сообщалось о 18 погибших силовиках.

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В Алма-Ате во время протестов погиб еще один ребенок. Вечером 7 января под обстрел попал автомобиль, в котором находились две сестры, сообщила уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин. Младшая, 4-летняя, погибла на месте, а старшая, ученица 9-го класса, была ранена в легкие и сейчас находится в реанимации. В этот же день огнестрельное ранение получил другой ребенок — 8-летняя девочка. 5 января в Алма-Ате во время прогулки с родителями от пулевого ранения погиб 11-летний подросток.

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Силовики Казахстана выдали за погромщика известного джазового музыканта из Кыргызстана Викрама Рузахунова, сообщило в своем Telegram-канале интернет-издание baza.io.

СМИ Казахстана опубликовали 9 января видео допроса одного из задержанных, который заявил, что он прилетел из Кыргызстана, согласившись с предложением неких "неизвестных людей" участвовать за 90 тысяч тенге в митинге в Алма-Ате. Мужчина, на лице которого видны следы побоев, рассказал, что ему оплатили перелет, разместили в одной из квартир в Алма-Ате и что вместе с ним были "люди из Узбекистана и Таджикистана". Однако он якобы испугался и уехал, а потом его задержали силовики.

Почти сразу же выяснилось, что на ролике — известный джазовый музыкант из Кыргызстана Викрам Рузахунов, который часто гастролирует в Алма-Ате. Родственники музыканта рассказали, что тот действительно уезжал в Казахстан с выступлениями, но потом пропал и они не могут до него дозвониться.

МВД Кыргызстана уже заявило, что оно проводит "соответствующие мероприятия по выяснению всех обстоятельств факта задержания данного гражданина".

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Власти Казахстана объявили о начале "нового этапа контртеррористической операции по восстановлению законности и правопорядка". "Мы досматриваем автомобили, проверяем документы. Всех подозреваемых задерживают и доставляют к нам в штаб", — рассказал в эфире телеканала "Хабар 24" Ерлан Тургумбаев, исполняющий обязанности министра внутренних дел страны.

По его словам, вокруг Алма-Аты размещены 13 блокпостов "для предотвращения бегства боевиков", которые, как утверждает Тургумбаев, "похитили много военной амуниции и для маскировки могут быть одеты в форму". Чтобы "не подстрелить своих", силовики, дежурящие на блокпостах, носят белые повязки. В Алма-Ате продолжают действовать режим чрезвычайного положения и комендантский час.

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Нурсултан Назарбаев сам решил передать пост председателя Совета безопасности Казахстана президенту страны Касым-Жомарту Токаеву, так как "хорошо осознавал, что беспорядки и террор требовали оперативного, жесткого и бескомпромиссного ответа от руководства страны". Об этом заявил пресс-секретарь Назарбаева Айдос Укибай, которого цитируют местные и российские СМИ.

По словам Укибая, Назарбаев и Токаев "всегда были по одну сторону баррикад". Пресс-секретарь вновь сообщил, что Назарбаев по-прежнему находится в Нур-Султане, а те, кто утверждает обратное, распространяют "лживые слухи и провокационные записи", пытаясь тем самым "дестабилизировать политическую обстановку и подорвать конституционные устои государства".

Ранее эксперт по Средней Азии Аркадий Дубнов сообщал, что Нурсултан Назарбаев покинул Казахстан и находится в Китае, на курортном острове Хайнань, "его излюбленном месте отдыха и лечения". Многие обозреватели обращают внимание на то, что Назарбаев не появлялся на публике с декабря прошлого года и никак не комментировал массовые протесты в Казахстане.

Токаев приказал создать комиссию для "ликвидации последствий беспорядков"

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В Казахстане будет создана правительственная комиссия для "ликвидации последствий беспорядков". Соответствующее распоряжение отдал на заседании оперативного штаба 9 января президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В сообщении, размещенном на официальном сайте главы государства, говорится также, что в настоящее время в Казахстане в связи с протестами возбуждены 125 уголовных дел, в органы полиции доставлены 5800 человек. Утверждается, что "среди них есть значительное количество иностранцев".

++08.30++

Жителей Нур-Султана просят оставаться дома и следить за детьми. Город "под полным контролем", но сейчас "проводится оперативная работа", пояснил начальник департамента полиции казахстанской столицы Ержан Саденов. В его сообщении указано также, что местные полицейские "ходят по квартирам и дворам" и что власти просят горожан сообщать в полицию о "сомнительных лицах".

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Биржевой комитет при Агентстве по защите и развитию конкуренции (АЗРК) в Казахстане рекомендовал приостановить торги на товарных биржах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета. Тот 8 января провел заочное заседание и дал соответствующую оценку с учетом ввода режима чрезвычайного положения в стране и временного регулирования цен на отдельные биржевые товары.

"Вопрос возобновления биржевых торгов будет рассмотрен после стабилизации ситуации в стране", — указали в АЗРК.

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В Казахстане в ходе массовых протестов задержаны 5135 человек. Об этом сообщил и.о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев в эфире госканала "Хабар 24". Около 125 досудебных расследований начато по фактам "применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж".

Подразделения российского контингента начали выполнять задачи в Казахстане

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Ряд подразделений из состава российского контингента в рамках операции Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане приступили к выполнению задач по охране "жизненно важных объектов". Об этом сообщили в Минобороны РФ. Там уточнили, что речь идет об аэродромах, "ключевых объектах социальной инфраструктуры".

В ведомстве добавили, что созданная им воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российского контингента ОДКБ в Казахстан.

Кроме того, по данным министерства, продолжается переброска подразделений Ивановского соединения военно-десантных войск и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ в Казахстан.

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На фоне продолжающихся в Казахстане протестов команда расследовательского портала Bellingcat создает базу данных, чтобы помочь отслеживать передвижения частных самолетов в страну и из нее. База данных, в которой содержатся записи с 3 января, открыта для использования и продолжает обновляться.

Так, команда Bellingcat 4 января, всего через 2 дня после начала протестов, обратила внимание на частный самолет Bombardier Challenger 604, который вылетел из Алма-Аты в Женеву. В истории полетов этого самолета содержатся перелеты в различные страны Европы, в Россию, на Мальдивы и в Дубай. Однако чаще всего этот самолет летает в Нур-Султан и Алма-Ату, констатировали расследователи.

На данном этапе они уточняют информацию о владельцах Bombardier.

"Аэрофлот" продлил отмену рейсов в Казахстан

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Российская авиакомпания "Аэрофлот" продлила отмену рейсов в Казахстан. Об этом сообщили представители перевозчика. "В настоящее время отмены распространяются на период по 10 января 2022 года (вылеты из РФ), по 11 января 2022 года (вылеты из Республики Казахстан)", — указали в компании.

Кроме того, приостановлена продажа билетов на собственные рейсы "Аэрофлота" в Казахстан и обратно, запланированные по 20 января 2022 года (вылеты из РФ) и по 21 января 2022 года (вылеты из Казахстана).

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В Алма-Ате ситуация несколько стабилизировалась, однако 9 января продолжают отмечаться "вспышки ожесточенного сопротивления" со стороны протестующих. Об этом сообщил заместитель мэра города Ержан Бабакумаров. Его слова привел госканал "Хабар 24".

Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" в Казахстане не выходят на связь

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Двое сотрудников газеты "Московский комсомолец" ("МК") в Казахстане не выходят на связь. Об этом издание сообщило на своем сайте. Главный редактор сайта "МК" в этой стране Сергей Апарин в последний раз общался с федеральной редакцией 5 января.

По телефону журналисту дозвониться не получается, сообщения в мессенджерах и СМС ему не доходят. Кроме того, связи нет и с менеджером зарубежных проектов "МК" Гульнарой Миньковой. Она вместе с супругом Всеволодом уехала из России в Казахстан на новогодние праздники.

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Евросоюз готов помочь Казахстану с мирным урегулированием кризиса. Об этом говорится в заявлении, ссылку на которое разместил в Twitter верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы готовы предоставить помощь для мирного урегулирования кризиса", — отмечается в документе. В нем также подчеркивается, что оказывающие "внешнюю военную поддержку" должны "уважать суверенитет и независимость Казахстана, а также фундаментальные права всех граждан".

"Мы глубоко сожалеем о гибели людей и решительно осуждаем широкомасштабные акты насилия. Важно предотвратить дальнейшую эскалацию, избегать любого подстрекательства к насилию, проявлять сдержанность на постоянной основе и избегать использования беспорядков в иных целях", — подчеркивают в Брюсселе.