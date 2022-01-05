Протесты в Казахстане: сожжены сотни машин, разгромлены магазины, в стране отключен интернет

Массовые акции протеста в крупнейших городах Казахстана привели к столкновениям и попыткам захвата административных зданий. В Алма-Ате власти отключили интернет, на улицах слышны выстрелы, разграблено несколько магазинов.

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Акции протеста в Казахстане начались в первые дни нового года. Жители городов Жанаозен и Актау выходили на митинги, протестуя против двукратного подорожания сжиженного газа. С 1 января цены стали формироваться на электронных биржевых торгах на основании спроса и предложения.

В Алма-Ате действует режим чрезвычайного положения: введен комендантский час, запрещены массовые мероприятия и забастовки, продажа оружия, боеприпасов и алкоголя. Демонстранты вступают с полицией в стычки, отбирают у них щиты и каски. По данным РИА Новости, протестующие разоружили часть сотрудников полиции, в городе к середине дня полицейских почти не видно.

В среду утром протестующие в Алма-Ате ворвались в здание мэрии. По данным РИА "Новости", в здании начался пожар (на фото выше).

По официальным данным, в Алма-Ате избито более 500 гражданских лиц, в том числе 130 женщин и стариков. Сожжено 120 машин, в том числе 33 полицейских, скорых и пожарных. Нанесен ущерб 120 магазинам и объектам торговли, 180 предприятиям общепита и около 100 офисам малого и среднего бизнеса.

В Казахстане полностью отключен интернет. По данным сервиса Global Check, интернет не работает как у мобильных, так и у проводных операторов.

В пресс-службе управления общественного здоровья Алма-Аты сообщили о 190 пострадавших в ходе протестов, среди которых 137 полицейских. В реанимации оказались семь человек. В Алма-Ате пострадали пять сотрудников скорой помощи, также уничтожены два автомобиля, сообщило Управление здравоохранения города.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел в Алма-Ате, Алматинской и Мангистауской областях режим чрезвычайного положения, который будет действовать до 19 января. Позже чрезвычайное положение ввели и в Нур-Султане.

В среду утром Токаев отправил в отставку правительство, на котором, по его словам, лежит особая вина за допущение протестной ситуации. Он также поручил ввести на полгода госрегулирование цен на сжиженный газ и бензин.

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