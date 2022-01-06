Протесты в Казахстане: в Алма-Ате началась стрельба, задержаны 2000 человек

В Алма-Ате на площади Республики начались столкновения протестующих с силовиками, в городе слышны выстрелы и взрывы. Об этом сообщает "Дождь" со ссылкой на местные СМИ.

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По словам корреспондента “Спутник Казахстан”, из-за тумана на площади плохая видимость, однако он видел как со стороны площади бежали группы по пять-шесть человек, некоторые из них пострадали в результате стрельбы.

Telegram-канал Ateo Breaking сообщает, что силовые структуры предупредили о возможной стрельбе по тем, кто останется на улицах города.

Также поступила информация о том, что протестующие захватили телевизионную вышку.

Ранее сообщалось, что в Алма-Ате началась зачистка улиц. По данным МВД Казахстана, в результате рейдов в городе задержано около 2000 человек. В городе отключен интернет, мобильная связь работает с перебоями.