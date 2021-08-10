Протесты в Литве: люди требуют отмены "паспорта возможностей" и отставки правительства

10 августа у здания парламента Литвы началась акция протеста против ограничений для людей, у которых нет иммунитета. Сообщалось также, что 10 августа на внеочередную сессию собирается парламент Литвы.

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Еще до 9 часов утра у парламента собралось около 1000 участников протеста, многие с флагами, с атрибутикой Жемайтии. У здания парламента стоит стилизованная виселица, а у сцены рядом с библиотекой им. М.Мажвидаса — бутафорская колючая проволока, увешанная звездами Давида.

Участники акции пытались обратить на себя внимание депутатов сиренами, криками и аплодисментами. Люди скандируют: "Парламент — вон!"

Чувствуется, что собравшиеся не доверяют политикам и традиционным СМИ. В числе собравшихся есть и участники Большого марша в защиту семьи.

"Мы не хотим говорить. Напишешь потом всякие глупости. Хорошо, иди отсюда", — сказали журналисту мужчины в спортивной одежде.

49-летний Ричаргас из Шакяй сказал, что они приехали защищать демократию.

"Мы приехали защищать демократию в Литве, защищать Конституцию, чтобы людей не делили на плохих и хороших. Я не знаю, по какому принципу они намерены делить. Мы приехали, чтобы показать — с народом надо считаться", — сказал он.

Ричардас ответил, почему он не доверяет вакцине от коронавируса.

"Почему я должен участвовать в эксперименте? Пусть докажут, что это не экспериментальная вакцина, тогда подумаем. Но только подумаем, а сейчас это эксперимент, никто это не скрывает", — сказал он, заметив, что семейному врачу он не доверяет.

"Я уже раз переболел и уверен в своем иммунитете, не вижу смысла травить свое тело", — продолжил собеседник.

Молодая женщина с детьми сказала, что она не против вакцинации в принципе, но ей не нравится действующий порядок.

"Уже много насилия, я против этого, это страшно", — сказала 33-летняя Эгле.

"Я не против прививок, я прививаю детей, знаю о пользе вакцинации. (…) Но здесь что-то не так, так нельзя", — заметила она.

По словам Эгле, она столкнулась с последствиями выбора.

"Например, и у меня и у мужа астма, есть проблемы со здоровьем. С работы меня уволили. Сказали: "или прививайся или сдавай тесты за свои деньги. Давление на работе было серьезным, с весны, пришлось уйти", — сказала женщина, которая работала в секторе пищевой промышленности.

Она сказала, что обсуждала этот вопрос с врачом: "Наш врач тоже против вакцинации".

Муниципалитет выдал разрешение на проведение акции протеста с участием до 1000 человек. Акция будет проходить с 9 до 17 часов.

За разрешением для проведения акции обращалось физическое лицо.

Пресс-сектетарь ГКП Вильнюсского района Юлия Самороковская подтвердила Delfi, что полиции известно об этом разрешении. Сколько стражей порядка будет дежурить, представитель полиции не сказала. По ее словам, "нет официальной информации о возможных беспорядках, организаторы просили разрешения на приведение мирной акции протеста".

Философ, доцент вильнюсского технического университета им. Гедиминаса Нида Василяускайте на прошлой неделе в фейсбуке поделилась 9 пунктами требований, с которыми выступят участники акции.

"НЕМЕДЛЕННО: 1) Отклонить проект постановления правительства, которым с 13 сентября хотят ввести ограничения и запреты; 2) Отклонить проекты принудительной вакцинации — как детей, так и взрослых; 3) Отменить все виды давления и дискриминацию здоровых людей на основе вакцины; 4) Отменить обязательное тестирование; 5) Отменить "паспорт возможностей"; 6) Отклонить обращение правительства в связи с поправками к Трудовому кодексу и закону о гражданской безопасности; 7) Отменить режим чрезвычайной ситуации; 8) Прекратить всякие действия по присоединению к Давосскому форуму; 9) Отставка правительства. Полная.

"Обычного небольшого митинга тут недостаточно, он ничего не изменит — нужен Майдан, надо, чтобы у парламента собралась вся Литва и не отступать, пока требования не выполнят. Чтобы не боялись никаких приходящих для компрометации: пусть приходят все, кто хочет, главное, чтобы мы пришли и не оставили свою свободу другим", — писала Василяускайте.

Она указала, что эта дата "важнее 13 января".

"Тогда в случае провала грозила дальнейшая жизнь в составе СССР, в оккупации, без независимости; сейчас, в случае неудачи и пассивности, грозит жизнь в условиях нового, самого настоящего апартеида, уже не в правовом государстве и не как гражданам, в любой момент может случиться так, что не будут действовать права человека, Конституция ЛР, международные нормы и обязательства. А если нам повезет — поможем раскачать аналогичные протесты во всей Европе", — писала Василяускайте.