Протесты в Минске: силовики используют светошумовые гранаты, есть пострадавшие

Более ста человек задержаны в центре Минска во время несанкционированной акции оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. По словам очевидцев, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Участники акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.

Жесткие задержания с использованием спецсредств начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, откуда начиналась акция.

На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.

Когда демонстранты начали скапливаться на "Площади перемен", силовики снова применили светошумовые гранаты. В результате, по данным СМИ, пострадали несколько человек. На место также приехал водомет.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

Tens of thousands of Belarusians gathered across #Belarus today to protest peacefully in memory of the murdered Raman Bandarenka. Lukashenka used gas, grenades and firearms against the protesters. Many wounded and injured. Devastating. pic.twitter.com/swkK7lz29g