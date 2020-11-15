Протесты в Минске: силовики используют светошумовые гранаты, есть пострадавшие

Более ста человек задержаны в центре Минска во время несанкционированной акции оппозиции в память о погибших во время уличных протестов. По словам очевидцев, силовики применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

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Участники акции намеревались восстановить мемориал погибшего на митинге 12 августа Александра Тарайковского, а затем планируют пойти маршем до одного из дворов Минска, известном как "Площадь перемен", чтобы почтить память умершего после избиения 12 ноября Романа Бондаренко.

Жесткие задержания с использованием спецсредств начались прямо у метро "Пушкинская" в центре Минска, откуда начиналась акция.

В Минске проходит очередная акция протеста, и митингующих снова довольно жестко разгоняют. На этом видео женщины пытаются не дать задержать мужчину, который упал и не двигается. Видео: https://t.co/a4MdMELV6C pic.twitter.com/q5153WJ5ca — bbcrussian (@bbcrussian) November 15, 2020

На видеозаписях, публикуемых оппозиционными СМИ, видно несколько взрывов, после которых участники акции разбегаются.

Когда демонстранты начали скапливаться на "Площади перемен", силовики снова применили светошумовые гранаты. В результате, по данным СМИ, пострадали несколько человек. На место также приехал водомет.

Баллотировавшаяся в президенты Светлана Тихановская также опубликовала видеозапись, на которой виден взрыв, призвав международное сообщество вступиться за белорусский народ и права человека.

Tens of thousands of Belarusians gathered across #Belarus today to protest peacefully in memory of the murdered Raman Bandarenka. Lukashenka used gas, grenades and firearms against the protesters. Many wounded and injured. Devastating. pic.twitter.com/swkK7lz29g — Sviatlana Tsikhanouskaya (@Tsihanouskaya) November 15, 2020

В пятницу Тихановская объявила о создании народного трибунала, чтобы в будущем судить Александра Лукашенко и сторонников его режима.

Гибель протестующих

12 ноября в минской больнице скончался 31-летний житель столицы Беларуси Роман Бондаренко. По сообщениям белорусских СМИ, неизвестные люди в масках избили его и увезли на микроавтобусе после конфликта из-за бело-красно-белых ленточек на "Площади перемен".

По данным Tut.by, из Центрального РУВД Минска Бондаренко попал в больницу, где скончался от полученных травм.

Официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила агентству ТАСС, что милиция и Следственный комитет проводят проверку инцидента.

Действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнование родителям погибшего, добавив со ссылкой на СК, что Бондаренко в день смерти был якобы пьян.

Александр Тайраковский погиб во время протестов 10 августа.

МВД Беларуси утверждает, что он погиб из-за взрывного устройства, которое сдетонировало в его руке.

Телеграм-канал Euroradio и агентство Ассошиэйтед пресс опубликовали видеозаписи момента смерти Тарайковского. Судя по этим кадрам, активист шел к сотрудникам спецназа с поднятыми руками, никакого предмета у него в руках не видно.

Когда он подходит достаточно близко, видна вспышка со стороны ОМОНа, после которой активист падает.

По данным исследователей из Conflict Intelligence Team, Тарайковского застрелил из гранатомета или дробовика сотрудник спецназа КГБ или МВД Беларуси.