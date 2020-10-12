Протесты в Минске: задержания на марше "Бабушки с народом", МВД готово стрелять в демонстрантов
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В понедельник в центре Минска продолжались массовые акции протеста против официальных результатов президентских выборов и милицейского насилия: на улицы столицы Беларуси вышли пенсионеры, проводившие марш под названием "Бабушки с народом".

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Заместитель главы белорусского МВД заявил, что протесты радикализировались и милиция в случае необходимости будет стрелять. Тем временем Евросоюз заявил, что если ситуация в стране не улучшится, против президента Александра Лукашенко могут быть введены персональные санкции.

В марше пенсионеров, по разным оценкам, приняли участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек. Как передает корреспондент агентства ТАСС, неподалеку от Белорусского национального технического университета к акции присоединились студенты, которых начала задерживать милиция.

По данным портала Tut.by, пенсионеры попытались отбить молодых людей, в этот момент люди в темных костюмах и балаклавах — возможно, сотрудники правоохранительных органов, — начали применять слезоточивый газ и светошумовые гранаты или петарды.

Акции, прошедшие в столице в минувшие выходные, тоже закончились жесткими задержаниями. По данным правозащитного центра "Весна", в течение воскресенья было задержано больше 600 человек.

В понедельник заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич заявил, что силовики готовы применять против демонстрантов оружие.

"Протесты, сместившиеся преимущественно в Минск, стали организованными и крайне радикальными. В этой связи сотрудники органов внутренних дел и военнослужащие внутренних войск не уйдут с улиц и в случае необходимости будут применять спецсредства и боевое оружие", — сказал он.

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Source

BBC News Русская служба

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Source

BBC News Русская служба

Tags

протесты в Беларуси Александр Лукашенко Евросоюз
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