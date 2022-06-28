Протесты в Нидерландах: фермеры блокировали автобаны

Власти Нидерландов намерены обязать фермеров существенно снизить выбросы азота. Многим сельхозпроизводителям это грозит разорением, поэтому они устраивают акции протеста.

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Во многих районах Нидерландов фермеры на несколько часов парализовали движение, протестуя против планов властей по снижению норм азотных выбросов. Десятками тракторов и тюками сена в понедельник, 27 июня, были перекрыты автомагистрали, подъездные и проселочные дороги. В провинции Гронинген на севере страны были заблокированы несколько погранпереходов на границе с Германией.

По данным властей, пробки растянулись на многие километры, особенно на юго-востоке и севере страны.

Десятки фермеров также участвовали в акциях протеста перед зданиями мэрий в различных городах, а также в национальном центре теле- и радиостанций - Медиапарке в Хилверсюме. Вечером разгневанные фермеры собрались перед резиденцией министра природы Кристианны ван дер Вал-Зеггелинк.

Согласно постановлению верховного суда Нидерландов, выбросы азота должны быть значительно сокращены - в частности, в природных зонах их показатель должен быть снижен примерно на 70 процентов. Однако, по данным правительства, это может означать разорение для почти трети животноводческих ферм, поскольку больше всего азота вырабатывается именно в сельском хозяйстве.